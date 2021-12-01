أحمد مجدي: التعالي سبب خسارة الزمالك بخماسية من الأهلي

علق أحمد مجدي نجم الزمالك السابق على خسارة النادي الأبيض بخماسية من الأهلي في القمة، مشيرًا إلى أن التعالي كان سببًا في ذلك.



وقال مجدي في تصريحات لبرنامج "بوكس تو بوكس" عبر فضائية ETC: "الزمالك خسر من الأهلي بخماسية بسبب التعالي، وكان داخل المباراة وهو حاطط "رجل على رجل" ولم يدرس المباراة جيدًا".



وأضاف: "كارتيرون مدرب جيد، ولكن الأمر كان يعتمد على دراسة، ولم يدرس الأهلي جيدًا؛ لذلك تلقى 3 أهداف في الشوط الأول، وهو ما تسبب في هزة كبيرة للزمالك".



وأكمل: "مباراة الأهلي بـ 3 نقاط وانتهت، والزمالك سيستفيق لأن تلك المباراة تعتبر هزة للقلعة البيضاء".



وأردف: "بيراميدز يمكنه المنافسة على الدوري مع إيهاب جلال، بدليل تألقه مع المقاصة من قبل وكذلك الإسماعيلي".



وشدد: "الأهلي فريق جيد، ولديه مدرب ناجح بالأرقام، ولكن مشكلة موسيماني أنه ليس مرنًا بشأن الأفكار في المباريات، ويعتمد على طريقة لعب واحدة".



واختتم: "مشكلة أخرى لـ موسيماني وهي أنه لا يقوم بالتدوير، خسر الدوري بسبب ذلك، ويعتمد على مجموعة قليلة من اللاعبين، رغم امتلاكه لعدد كبير من النجوم".