حالة قلق .. فرنسا ترصد أول إصابة بمتحور أوميكرون .. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد تفاصيل رصد فرنسا أول إصابة بمتحور أوميكرون .

ووفقا للتقرير فقد تم تأكيد أول إصابة بمتحور أوميكرون في فرنسا لمواطن عائد من موزمبيق، مرورا بجنوب إفريقيا، من خلال برنامج وضعته باريس لتتبع العائدين من دول الانتشار.

كما أن فرنسا تستنفر للتحقق من إصابات محتملة أخرى بمتحور كورونا الجديد " اوميكرون " وسط حالة عدم يقين حول قدرات هذا المتحور على الانتشار وفعالية اللقاحات الحالية عليه وأكثر من 10 أيام ستكون ضرورية لمعرفة ذلك الأمر فإما أن يكون المتحور مصدر قلق عميق او بداية لنهاية الوباء الطبيعية بحسب المختصين .