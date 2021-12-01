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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا للمصالح الحكومية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، على حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على لقاح فيروس كورونا إلى المصالح والمنشآت الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة، وذلك اعتباراً من اليوم، الأول من ديسمبر 2021، وذلك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن.

وأشار الزملوط فى بيان له، إلى إستمرار حملات التطعيم باللقاح بكافة مدن وقرى المحافظة من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة وذلك حفاظاً على سلامة المواطنين والعاملين والحد من أعداد الإصابات بفيروس كورونا.

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وكان حدد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصالح والهيئات الحكومية التي سيسري عليها تطبيق قرار حظر دخول المواطنين اعتباراً من مطلع ديسمبر دون  تلقي اللقاح، قائلاً: "كل المصالح الحكومية والهيئات ودواوين المحافظات والوحدات المحلية تخضع لقرارات العليا لإدارة أزمة كورونا بحظر دخول المواطنين إليها دون تلقي الجرعة الأولى على الأقل من لقاح فيروس كورونا وتقديم ما يفيد ذلك".

وضرب المتحدث باسم مجلس الوزراء عدة أمثلة في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ONحول المصالح والهيئات التي سيسري عليها تطبيق القرار، قائلاً: مثلاً المواطن لو متوجه لاستخراج بطاقة الرقم القومي أو بدل فاقد لبطاقة التموين أو تراخيص السيارات أو رخصة القيادة وكل ما يتعلق بخدمات السجل المدني.

 

وحول الجهات المستثناة من هذا القرار، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء: لا يوجد سوى البنوك لن يطبق عليها ذلك، وهى ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة والمطبقة مسبقاً.

وأوضح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن هيئة البريد مطبق عليها القرار بكافة مكاتبها يسري عليها قرار حظر تقديم الخدمات للمواطنين دون تلقي اللقاح، مؤكدا أن محطات المترو والأتوبيس الخاص بالنقل العام لا يطبق عليها القرار، قائلاً: "محطات المترو والأتوبيس يسري عليها قواعد إلزامية كارتداء الكمامات، وأي شخص غير ملتزم بارتدائها يغرم بمبلغ خمسين جنيهاً".

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الفيصل هو الحصول على جرعة واحدة من اللقاح على الأقل"، ورداً على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول البديل إن كان المواطن لم يسجل وما زال لم يحصل على اللقاح، قائلاً: البديل أن يتوجه لأقرب محطة مترو أو مركز شباب هيلاقي الناس موجودة ستقوم بالتسجيل نيابة عنه ويتلقي اللقاح فوراً".واستفساراتهم.

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