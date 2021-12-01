طبيب الزمالك يطمئن على حمزة المثلوثي

أكد الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه سيتواصل مع التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاطمئنان على حالته الصحية عقب إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد خلال تواجد مع منتخب بلاده المشارك فى بطولة كأس العرب.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم أعلن إيجابية مسحة حمزة المثلوثي وخضوع اللاعب للعزل بإحدى المراكز الصحية بالدوحة، ويتبع بروتوكول العلاج تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب التونسي.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن اللاعب خضع لمسحة طبية قبل سفره للانضمام لمنتخب بلاده وجاءت نتيجتها سلبية، كما خضع لمسحة أخرى مع منتخب تونس وجاءت سلبية أيضا.

وكان المثلوثي شارك في مباراة المنتخب التونسي بالأمس أمام نظيره الموريتاني في الجولة الأولى لكأس العرب، وانتهت المباراة بفوز المنتخب التونسي بخماسية مقابل هدف.