فيديوجراف| رغم الحضور المميز.. سر غضب المصريين من حفل افتتاح كأس العرب

انطلقت بطولة كأس العرب 2021 في الدوحة، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًا بينها منتخب مصر الذي يغيب عنه اللاعبين المحترفين في أوروبا.

بروفة كأس العالم

وتعتمد قطر أعلى مستويات التنظيم والتكنولوجيا في التفاصيل التنظيمية للبطولة التي تُعد بروفة عملية لكأس العالم 2022 الذي ينطلق لأول مرة من خلال تنظيم عربي.

واستطاعت قطر أن تحصل على الاعتماد الرسمي من فيفا لبطولة كأس العرب للمرة الأولى في تاريخها، كنسخة استثنائية ومهمة ربما لن تتكرر مرة أخرى.

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حفل افتتاح مبهر

وانطلق حفل افتتاح بطولة كأس العرب قبيل بدء مباراة قطر والبحرين ضمن منافسات المجموعة الأولى، حيث جمع الحفل في تفاصيله كل أنماط الثقافة العربية.

الحفل المبهر حضرت من خلاله كل الأعلام واللهجات العربية واستدعى التاريخ والحاضر لكل أقطار الوطن العربي.

وحضرت مصر من خلال تاريخها وحاضرها ممثلة في ظهور الفنان سعيد صالح بتقنية الهولوجرام، كأحد المشاركين في تقديم الحفل، مع ظهور عالم الفضاء المصري عصام حجي .

العجيب أن الحفل ضم أغنيات لعبد الحليم حافظ ( على حسب وداد قلبي ) ولـ أسمهان ( يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي) ، وما أثار الجدل على السوشيال ميديا ظهور أغنية بنت الجيران لحسن شاكوش الموقوف عن الغناء، وعمر كمال.

تعليقات المصريين على الحفل

على الرغم من تمييز العلم المصري، وعزف النشيد الوطني لمصر، واعجاب ملايين المصريين بالحفل، فضلًا عن صورة سعيد صالح الجميلة، لكن الكثيرانتقد الاستعانة بأغنية بنت الجيران.

وعلق البعض: الافتتاح مبهر لكن هل حاضر مصر الثقافي تم اختزاله في اغنية بنت الجيران؟".

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