هل البكاء أثناء صلاة قيام الليل يبطلها.. الإفتاء: في هذه الحالة فقط

هل البكاء أثناء صلاة قيام الليل يبطلها .. ورد سؤال لدار الإفتاء يقول صاحبه “ هل البكاء أثناء صلاة قيام الليل يبطلها ” ومن جانبه قال الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البكاء أثناء صلاة قيام الليل مستحب ويدل على تأثر الفرد وخشوعه .

وأوضح أمين الفتوى خلال رده على سؤال “هل البكاء أثناء صلاة قيام الليل يبطلها ”عبر البث المباشر على موقع الفيس بوك أنه في حالة كان البكاء بصوت عال وخرج عن إطار الصلاة والخشوع هنا البكاء قد يبطل الصلاة أما ما دون ذل فصلاته صحيحة .

الإفتاء توضح حكم البكاء والتبسم في الصلاة

قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن التبسم أو البكاء إذا لم يخرج عنهما حرفان فى الصلاة لا يبطلها.

وأضاف، عاشور خلال برنامج "فتاوى الناس" على فضائية "الناس"، إن التبسم فى الصلاة لا يبطلها، منوها أن الإنسان حينما يتبسم فى الصلاة بدون داعى، فقد أهم شئ فى الصلاة وهو الخشوع لأن الخشوع هو سر قبول الصلاة.

حكم الصلاة بالفانلة الحمالات

أوضحت دار الإفتاء، أن الصلاة بالفانلة الحمالات جائزة شرعا ولا حرج فيها، ولكن من باب الأولى الالتزام بقوله تعالى "يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِد".

وأضافت دار الإفتاء، أن عورة الرجل ما بين السرة إلى الركبة عند جمهور العلماء، الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، أما كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين فجائز، والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل.

ونبهت أن جسد المرأة كله عورة ما عدا الوجه والكفين، والقدمين على المذهب الحنفي، مؤكدة أن المرأة يجوز لها أن تصلى مكشوفة الوجه والقدمين والكفين.

واستشهدت دار الإفتاء، بحديث الرسول صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يُصَلِّي أَحَدكُمْ فِي الثَّوْب الْوَاحِد لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء» قَالَ العلماء: الإمام مَالِك وَأَبُو حَنِيفَة وَالشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور: هَذَا النَّهْي لِلتَّنْزِيهِ لَا لِلتَّحْرِيمِ، فَلَوْ صَلَّى فِي ثَوْب وَاحِد سَاتِر لِعَوْرَتِهِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقه مِنْهُ شَيْء صَحَّتْ صَلَاته مَعَ الْكَرَاهَة، سَوَاء قَدَرَ عَلَى شَيْء يَجْعَلهُ عَلَى عَاتِقه أَمْ لَا، وَقَالَ أَحْمَد وَبَعْض السَّلَف: لَا تَصِحّ صَلَاته إِذَا قَدَرَ عَلَى وَضْع شَيْء عَلَى عَاتِقه إِلَّا بِوَضْعِهِ؛ لِظَاهِرِ الْحَدِيث. وَعَنْ أَحْمَد بْن حَنْبَل رَحِمَهُ اللَّه تَعَالَى رِوَايَة أَنَّهُ تَصِحّ صَلَاته، وَلَكِنْ يَأْثَم بِتَرْكِهِ.

حكم صلاة الرجل بالفانلة الحمالات





وأوضح الدكتور محمد عبدالسميع مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، حكم الصلاة في الفانلة الحمالات، مؤكدًا أن الإمامين البخاري ومسلم رويا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ).

وأوضح «عبدالسميع» عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة في الفانلة الحمالات ؟ أن النهي في الحديث المذكور، عن الصلاة وليس على كتف الإنسان شيء، مؤكدًا أن صلاة الرجل في الفانلة الحمالات مع ستر العورة؛ جائزة وليس فيها شىء.

وأضاف أن الفانلة الحمالات التي يرتديها الرجل، تكون على كتف الإنسان وهو ما يزيل الوصف المذكور في الحديث.

الصلاة بالحذاء خلال فترة العمل

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه تجوز الصلاة فى الحذاء ان كان طاهراً ولكن عند توافر شروط الصلاة وهى طهارة البدن واستقبال القبلة وسترالعورة وطهارة الثوب وطهارة مكان الصلاة وعليه فإن كان الحذاء طاهراً وتوافرت باقى الشروط الصلاة فلا حرج فى ذلك.