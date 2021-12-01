تكريم الدفعة الثالثة من الأئمة والواعظات بـ«أكاديمية ناصر العسكرية»

جرى اليوم الأربعاء، تكريم الدفعة الثالثة من الأئمة والواعظات الحاصلين على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بمقر أكاديمية ناصر العسكرية العليا ، وعددهم (80 ) إمامًا وواعظة ، ليصل إجمالي المتدربين الذين حصلوا على دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي" إلى ( 240 ) إمامًا وواعظة ، وجار الإعداد للدفعة الرابعة.

يأتي التكريم في إطار خطة وزارة الأوقاف في التدريب والتثقيف المستمر، وتزويد الأئمة بالعلوم العصرية، وفي إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف ممثلة في أكاديمية الأوقاف الدولية وأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وفي ختام دورة "الدراسات الاستراتيجية وتحديات الأمن القومي".