برلمانية تطالب بوضع رؤية واضحة للعملية التصديرية في مصر

قالت إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إنه يجب ان تقوم الدولة بعدة أمور لوضع الصناعة المصرية علي الطريق الصحيح.

وأكدت “متي” فى تصريح خاص لـ"صدي البلد"، أنه يجب ان يكون هناك رؤية للعملية التصديرية عن طريق معرفة ما يحتاجه الدول فى الخارج والعمل علي تلبيته وتوفيره وبعد ذلك تصديره لهم، مؤكدًة ضرورة تفعيل دور المدن الصناعية الموجودة في مصر بطاقتها القسوى مثل الرخام والادوية والبلاستك وغيرها.

وطالبت عضو مجلس النواب، بضرورة فتح المصانع المغلقة ودعم الطاقة الكهربائية والغازية بها، لافتة إلى ضرورة تطوير الصناعة المصرية من خلال تبادل الخبرات الاجنبية والتعاون المشترك