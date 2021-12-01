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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الكويت .. قرار عاجل بشأن التأشيرات السياحية بعد ظهور أوميكرون

الكويت
الكويت

أفادت صحيفة الراي الكويتية بأن الكويت تتجه  لإغلاق أولى البوابات لمنع تسلل المتحوّر «أوميكرون»، بعد وصوله إلى دول الجوار، من خلال التشدد في منح التأشيرات السياحية، لاسيما للقادمين من بعض الدول التي رصدت إصابات بالمتحور الجديد لديها.

وأكد مصدر وزاري رفيع لـ«الراي» أن لا تفكير حالياً في فرض حظر في البلاد سواء كان جزئياً أو كلياً.

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ومن جانبه؛ شدد مدير منطقة الأحمدي الصحية الدكتور أحمد الشطي على ضرورة استمرار الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية والتدقيق في المنافذ البرية والجوية والبحرية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الوضع مطمئن، وأن الأرقام تدفع إلى الأمان والاطمئنان.

وأفادت مصادر أمنية مطلعة لـ«الراي» أن وزارة الداخلية أصدرت نحو 1200 تأشيرة سياحية فقط خلال أسبوع، فيما تم تحديد الحد الأقصى للطلبات يومياً عبر الموقع الإلكتروني بـ600 فقط، مبينة أن غالبية هذه التأشيرات كانت لحاملي جوازات الدول الـ53 التي يحق لمواطنيها دخول البلاد عبر التأشيرة السياحية، إضافة إلى بعض المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي، من أصحاب مهن محددة.

وكشفت المصادر أنه «بعد ظهور المتحور (أوميكرون)، تدرس الإدارة العامة لشؤون الإقامة التشدد في منح التأشيرات السياحية لبعض الدول، التي رصدت فيها إصابات بالمتحوّر

الكويت وزارة الداخلية الاجراءات الوقائية اوميكرون منح التأشيرات التأشيرات السياحية المتحور الجديد

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