شانجان تدشن يوني تي موديل 2022 كروس أوفر بمعرض جدة للسيارات

اعلن وكيل السيارة الصينية شانجان في المملكة العربية السعودية ، عن تدشين السيارة الكروس أوفر الجديدة كليا يوني تي موديل 2022 خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات 2021.

وقالت شركة المجدوعي وكلاء سيارات شانجان في المملكة العربية السعودية ، ان السيارة يوني تي سيارة كروس مدمجة SUV، ظهرت لأول مره في معرض شنغهاي للسيارات عام 2017 من خلال سيارة المفهوم (Yuyue).

واضاف وكيل شانجان في المملكة العربية السعودية ، انه كان من المنتظر ظهور سيارة الإنتاج في معرض جنيف للسيارات في عام 2020، لكن بسبب تبعات وباء كورونا كوفيد 19 ألغى المعرض، ثم تم تدشينها في الصين في عام 2020.

واوضح وكيل شانجان ان السيارة يوني تي تنافس كل من هيونداي توسان، وام جي HS، وتويوتا كورولا كروس، وشيري تيجو 7 برو. أما أبعاد شانجان يوني تي فيبلغ طولها الاجمالي 451.5 سم والعرض 187 سم والارتفاع 156.5 سم وطول قاعدة العجلات 271 سم.

تأتي شانجان يوني تي موديل 2022 بمقدمة جريئة تبرز فيها الأضواء الأمامية الاوتوماتيكية LED ، وأضواء نهارية LED تأتي على شكل الحرف Y، وضوء منخفض تلقائي ، ورادار في الأمام والخلف وأبرز مزايا السيارة على الجانبين ، مقابض الأبواب الكترونية بنظام الدخول بدون مفتاح ، والمرايا الجانبية تعمل بتحكم كهربائي وتنطوي آلياً مع خاصية التدفئة، وجنوط آلوي مقاس 20 بوصة. باب صندوق الأمتعة يفتح كهربائياً. وتوجد فتحة سقف بانورامية لكن لا تفتح.

وتستمد السيارة شانجان يوني تي ، قوتها من محرك بأربعة سلندر سعته 1.5 لتر توربو حقن مباشر توربو شارج يولد قوة 180 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن-متر. ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة آلي من 7 سرعات DCT، وتأتي بنظام دفع أمامي فقط.

وتاتى السيارة شانجان يوني تي بمقصورة داخلية بمقاعد جلدية، مع تحكم بوضعيات تعديلية لمقعد السائق والراكب الأمامي كهربائياً، ومسند للذراع في الأمام والخلف، وعجلة القيادة جلديه متعددة الوظائف.

أما أنظمة المعلومات والترفيه الملتي ميديا تنقلها شاشة لمسية كبيره مع نظام ملاحة، وبتحكم صوتي وبلوتوث ومنافذ USB وكرت SD ، وشاشة للوحة العدادات LCD وألوان خافتة متعددة.

ومن التجهيزات المتوفرة في اليوني تي نظام تكييف أوتوماتيكي لمنطقتين مستقلتين في الأمام والخلف ، وزر تشغيل المحرك " بدون مفتاح " ، ومثبت سرعة تكيفي.