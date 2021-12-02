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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022.. صور

أوبل أسترا سبورتس
أوبل أسترا سبورتس تورير 2022

كشفت شركة أوبل الألمانية الستار عن سيارة الهاتشباك أسترا سبورتس تورير موديل 2022  الجديدة كلياً، وستكون متاحه للطلب رسمياً في بداية عام 2022، وتمتلك طرازات سيارات أوبل أسترا شعبية كبيرة عالمياً، تُصنها كواحده من أفضل السيارات الاقتصادية المنتظرة.

تأتي أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022 من الخارج بتصميم عصري فاخر وهيكل كبير الحجم يوفر مساحة كبيرة في الداخل، ومن الأمام مزود بزوج من مصابيح LED نحيفه وحاده ومصابيح نهارية مثبتة فوق شبك أمامي باللون الأسود يمتد بعرض مقدمة السيارة الأمامية الذي تحتوي على حساسات ركن واستشعار لدعم نظام الملاحة.

جاءت سيارة أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022 بمقصورة داخلية واسعة ومريحة، ستكون خياراً ممتازاً للسفر والرحلات الطويلة، حيث تتوفر على شاشة ترفيه وشاشة عدادات رقمية كما تدعم الاتصال مع الأجهزة الرقمية وتدعم أنظمة أبل كار بلاي وأندرويد أوتو.

يبلغ طول سيارة أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022 نحو 4.6 متر بينما يبلغ عرضها 1.8 متر وبلغ مقدار ارتفاعها عن سطح الأرض 1.4 ، بلغ أتساعها من الداخل 608 لتر من مساحة التخزين وفي حالة الاستغناء عن المقاعد الخلفية ترتفع مساحة التخزين الى 1634.

  • القدرات الفنية لسيارة أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022

لم تكشف الشركة حتى الآن عن نوع ناقل الحركة القادم في سيارة أوبل أسترا سبورتس تورير 2022، وستتوفر بعده خيارات من المحركات مثل محرك ثلاثي الأسطوانات V3 بسعة 1200 سي سي مزود بشاحن تيربو يولد قوة تصل الى 108 حصان أو 128 حصان بالإضافة لمحرك رباعي الأسطوانات V4 بسعة 1500 سي سي يولد قوة تصل الى 128 حصان.

كما ستأتي أوبل أسترا سبورتس تورير موديل 2022 بنظام دفع هجين يتكون من فئتين كلاهما سيحتوي على محرك رباعي الأسطوانات V4 يعمل بالبنزين بسعة 1600 سي سي يولد قوة تصل الى 178 حصان، بالإضافة لمحرك كهربائي إضافي وبطارية 12.4 كيلو وات/ساعة بقوة 222 حصاناً.

الهاتشباك أسترا أسترا سبورتس تورير موديل 2022 تورير سيارات الأقتصادية اوبل

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