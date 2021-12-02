اليوم.. أمسية شعرية وغنائية ببيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية أمسية شعرية وغنائية مفتوحة للجمهور تحت عنوان "الطرف الباين م الجنة"، وذلك في تمام السابعة مساء اليوم الخميس، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

وتتضمن الأمسية مجموعة من الفقرات التي تجمع بين شعر العامية والغناء، مع تقديم مقتطفات من ديواني شعر "فردة حلق"، و"الطرف الباين م الجنة" لإيمان الميهي، ومجموعة من الأغاني النابعة والمستمدة من التراث المصري للفنانة أسماء دغمة.

تشجيع مواهب

وتأتي هذه الأمسية في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك تقديم الفنون الهادفة والتعريف بشعر العامية وتاريخه، والموسيقى وأهميتها في حياة الفرد والمجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على الاستفادة من مواهبهم ومهاراتهم، وخلق حالة ثقافية فنية إبداعية بين الشباب.

يذكز أن إيمان الميهي؛ خريجة كلية الآداب قسم الإعلام، وهي شاعرة عامية مصرية، صدر لها ديوانان هما: "فردة حلق"، و"الطرف الباين م الجنة"، كما أنها تمتلك خبرة في مجال تعليم فن الإلقاء للأطفال وللكبار.