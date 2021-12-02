وجهوا الشكر للنائب أبو العينين.. سفراء 12 دولة خلال جولتهم داخل المصانع: سيراميكا كليوباترا جزء من تطوير الجمهورية الجديدة لـ مصر

عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد عن تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا.

قال طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، إن الحكومة المصرية تطمح في الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويا، موضحًا أن هذا هو الهدف الآن.

وأضاف نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، أنه عندما يتم التفكير فى الأمر تجد أنه تحدي كبير، وهذا التحدي يتطلب أن تعمل جميع الشركات معًا، ويتم التغلب على المشكلات التى يعانى منها العالم، تحديدًا فيما يتعلق بـ ارتفاع مصاريف الشحن و النقل تحديدًا من آسيا.

وأكد أن خريطة التصدير تتغير الآن، بعد ارتفاع أسعار الشحن والوقود وكذلك الغاز، وزيادة تعريفة التصدير بسبب تكلفة النقل، إلا أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لأنها تقع في منتصف العالم ولديها ميزة تفضيلية لقربها من مختلف الأسواق وبالتالي زيادة الطلب على منتجاتها.

وكشف أن الجزء الأهم في أي صناعة هو التصدير لأسواق الخارج عقب الاكتفاء الذاتي في السوق المحلية»، لافتا إلى انه تحد كبير يتطلب العمل الجاد من الجميع، ولذلك لابد للمصنعين المصريين أن يعملوا معا ويفكروا في تحقيق هذا الهدف خلال العام المقبل، وإلى أن مصانع كليوباترا ستشارك في تحقيق هذا الهدف وتكون جزء في زيادة حجم الصادرات لــ 100 مليار دولار على الرغم من كونه يحتاج لجهد كبير.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا إلى أن الصناعة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبي، وهناك أسواق جديدة فتحت أمام المنتجات المصرية بسبب مشكلات بعض الدول في التصدير.



وجه السفير رافايل فينتميلا، سفير الإكوادور بالقاهرة، الشكر إلى وزارة الخارجية والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على متابعته لرؤية مشروعات سيراميكا كليوباترا المتميزة، مشيرا إلى أنه زار العاصمة الإدارية وتابع التطور الهائل بها.

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نظمت وزارة الخارجية زيارة لحوالي 12 سفيرا ورئيس بعثة دبلوماسية من دول أمريكا الجنوبية إلى مصانع سيراميكا كليوباترا ومنتجع الجلالة.





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عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.





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أعرب السفير أشرف منير نائب مساعد وزير الخارجية للشئون اللاتينية، ومرافق الوفد، 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية خلال زيارتهم لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، عن سعادته بتمثيل وزارة الخارجية في هذه الزيارة الميدانية، مشيرا إلى أن الزيارة تستهدف الترويج لقدرات مصر التجارية والثقافية والسياحية.





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قال السفير ويلمر بارينتوس سفير فنزويلا، إنه متابع للتطور الجاري في مصر، الذي تعد سيراميكا كليوباترا جزءا مهما منه.



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عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.





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عرض الإعلامي أحمد موسى، تقريرا خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، تفاصيل زيارة 12 سفيرا من دول أمريكا الجنوبية لـ مصانع سيراميكا كليوباترا، وكلمة طارق أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة كليوباترا، دانيلا ربوتيني، مسؤولة مصانع سيراميكا كليوباترا.

