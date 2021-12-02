ذكرى رحيل محمد خيري الثانية| قصة بطولة سينمائية وحيدة له

تحل اليوم الخميس 2 ديسمبر الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير محمد خيري ، الذي ولد في 16 أكتوبر عام 1942، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز 77 عامًا.

نشأة محمد خيري

ولد الفنان محمد خيري بمدينة القاهرة والذى بدأت موهبة التمثيل عليه منذ الصغر وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للسينما عام 1970 وكانت بدايته الحقيقية عندما اختارته الممثلة والمنتجة ماجدة الصباحى ليشاركها بطولة فيلم ( العمر لحظة ).

غاب محمد خيري عن الفن مدة قصيرة بسبب أداء الخدمة العسكرية وبدلا من أن يستمر فى تقديم أدوار البطولة عاد للأدوار الثانوية رغم أنه كان يتمتع بالوسامة والموهبة التى تجعل منه بطلا جديدا فى السينما المصرية.

مشواره الفني

شارك محمد خيري فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها أفلام المومياء والخيط الرفيع وعصر الحب ومنزل العائلة المسمومة والخبز المر والضائعة والتحدى والحب والرعب والحجر الداير والفضيحة ولعبة القتل وبونو بونو وطاطا واخيرا فيلم "حائط البطولات".

ومن أبرز أعماله الدرامية ليالى الحلمية والحرملك واللقاء الثانى والكومى والرجل الآخر وسر الأرض وأوراق مصرية والعطار والسبع بنات وأحلام هند الخشاب ورد قلبى وحنان وحنين ونعم مازلت آنسة.. ومن أبرز مشاركاته المسرحية بداية ونهاية وبنسيون الأحلام والنمر النهاردة آخر جنان ويا احنا يا همه وست الملك.

البطولة الوحيدة في حياته

ابتعد محمد خيري عن التمثيل فترة بسبب أداء الخدمة العسكرية لبضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر.

وظل محمد خيري بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاشين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).