عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ذكرى رحيل محمد خيري الثانية| قصة بطولة سينمائية وحيدة له

الفنان محمد خيري
الفنان محمد خيري

تحل اليوم الخميس 2 ديسمبر الذكرى الثانية لرحيل الفنان القدير محمد خيري ، الذي ولد في 16 أكتوبر عام 1942، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2019، عن عمر يناهز 77 عامًا.

 

نشأة محمد خيري 

ولد الفنان محمد خيري بمدينة القاهرة والذى بدأت موهبة التمثيل عليه منذ الصغر وبعد تخرجه من كلية التجارة التحق بالمعهد العالى للسينما عام 1970 وكانت بدايته الحقيقية عندما اختارته الممثلة والمنتجة ماجدة الصباحى ليشاركها بطولة فيلم ( العمر لحظة ).

غاب محمد خيري عن الفن مدة قصيرة بسبب أداء الخدمة العسكرية وبدلا من أن يستمر فى تقديم أدوار البطولة عاد للأدوار الثانوية رغم أنه كان يتمتع بالوسامة والموهبة التى تجعل منه بطلا جديدا فى السينما المصرية.

txt

في ذكرى رحيلها الـ 11.. محطات في حياة برلنتي عبد الحميد |نوستالجيا

txt

في ذكرى ميلاد الموسيقار رياض السنباطي.. وصف صوت عبد الحليم حافظ بالمرتجف (نوستالجيا)

مشواره الفني 

شارك محمد خيري فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية منها أفلام المومياء والخيط الرفيع وعصر الحب ومنزل العائلة المسمومة والخبز المر والضائعة والتحدى والحب والرعب والحجر الداير والفضيحة ولعبة القتل وبونو بونو وطاطا واخيرا فيلم "حائط البطولات".

ومن أبرز أعماله الدرامية ليالى الحلمية والحرملك واللقاء الثانى والكومى والرجل الآخر وسر الأرض وأوراق مصرية والعطار والسبع بنات وأحلام هند الخشاب ورد قلبى وحنان وحنين ونعم مازلت آنسة.. ومن أبرز مشاركاته المسرحية بداية ونهاية وبنسيون الأحلام والنمر النهاردة آخر جنان ويا احنا يا همه وست الملك.

 

البطولة الوحيدة في حياته 

ابتعد محمد خيري عن التمثيل فترة بسبب أداء الخدمة العسكرية لبضع سنوات، ثم حصل على بطولة مطلقة واحدة أمام ماجدة في (العمر لحظة) لكن التجربة لم تتكرر.

وظل محمد خيري بعدها يقدم أدوارًا مساعدة، من مسرحياته: (البكاشين، بداية ونهاية، النحلة والدبور، انطونيو وكليوباترا، السيرة المحمدية)، ومن مسلسلاته : (واحة فى بطن الجبل، بنات ثانوي، جراح الماضي، رجل غامض، العصابة، الرجل والقضبان).

محمد خيري الفنان محمد خيري الفنان ذكرى رحيل

ترشيحاتنا

المصورين اتحبسوا.. زوج فاطمة عيد يكشف كواليس كليبها اضحك وسيبها على الله

محمد عبدالواحد: تمنيت انتقال هذا الثلاثي للزمالك.. وانتقال شريف للأهلي لتباطؤ الزمالك

شيفروليه كورفيت C2 تعود للحياة بمحرك من لامبورجيني

صلاة غفران الذنوب .. أحكامها وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. مبروك عطية يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ