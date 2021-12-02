" نام وهو قاعد".. موقف محرج للأمير تشارلز في مهمة رسمية | شاهد

رغم حرص أفراد العائلة الملكية البريطانية على اتباع العادات والتقاليد الملكية الصارمة والاهتمام بأدق التفاصيل، إلا أن جميعهم يتعرضون لمواقف محرجة عفوية خارج إطار قوانين العائلة المالكة، بدءاً من الملكة إليزابيث وحتى أحفادها الصغار .

في لقطة سجلتها عدسات الكاميرات، وقع الأمير تشارلز ولي العهد البريطاني في موقف محرج خلال حضوره مهمة رسمية باعتباره الملك القادم، حيث كان يحضر حفل بمناسبة تحول جزيرة باربادوس إلى النظام الجمهوري بالعاصمة بريدجتاون، وخروجها من الكنف البريطاني.

وبشكل عفوي تماماً، ظهر الأمير تشارلز نائماً لمدة ثواني أثناء جلوسه في الحفل ممسكاً بيده كتيب له علاقة بالجزيرة، وقد غلبه النعاس بشكل ملحوظ حتى مالت رأسه للأمام وحينما شعر بذلك استعاد وعيه سريعاً واستكمل الحفل بشكل طبيعي لتدارك الموقف، لكن كانت عدسات المصورين التقطت فيديو الأمير تشارلز وهو نائم .

وأصبحت باربادوس، فجر الثلاثاء، أحدث جمهورية في العالم بتحرّرها من سلطة التاج البريطاني، وذلك في حفل رسمي حضره ولي عهد المملكة المتحدة الأمير تشارلز، وجرّدت خلاله والدته الملكة إليزابيث الثانية من منصبها كرئيسة لهذه الدولة.

تعد جزيرة باربادوس، وعاصمتها بريدج تاون، هي إحدى جزر الكاريبي الأكثر ازدهارا واكتظاظا بالسكان، ولقد منحها الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستوى معيشة مرتفعا نسبيا.

ويبلغ طول جزيرة باربادوس 21 ميلا وعرضها 14 ميلا، ومساحتها 430 كيلومترا مربعا وعدد سكانها 287 ألف نسمة في 2019

وفي تطور جديد أعلنت باربادوس عزمها عزل الملكة إليزابيث من رأس الدولة لتصبح جمهورية، وقالت حكومة الجزيرة الكاريبية "حان الوقت لترك ماضينا الاستعماري بالكامل وراءنا".