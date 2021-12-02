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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

منسق المبادرة الرئاسية: نستهدف القضاء على أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم بين الأطفال

الكشف على الأطفال
الكشف على الأطفال

قال الدكتور تامر سمير، منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس، إن المبادرة الرئاسية تستهدف الكشف على 15 مليون طالب، معقباً: "وصلنا الآن لـ 6 ملايين طالب و700 ألف". 
وأوضح تامر سمير في مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن هدف المبادرة القضاء على أمراض سوء التغذية مثل: أمراض الأنيميا، والسمنة، والتقزم بين الأطفال.  
وأشار منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس إلى أن الوزارة قامت بتدريب 2400 فريق، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، يتم فحص الأطفال في الفصول والتأكد من الطول والوزن.
وتابع تامر سمير أن في حالة وجود طفل لديه مشكلة في الهيموجلوبين أو السمنة أو النحافة، يتم تحويله إلى عياة التأمين الصحي، كي يتم إعادة فحصه وتلقي العلاج بالمجان.
ونوه منسق المبادرة الرئاسية للقضاء على أمراض سوء التغذية بالمدارس أنه تم فحص حوالي 40% من العدد المستهدف، والمؤشرات توضح أن هناك تحسن كبير في هذا الأمر مقارنة بالعام الماضي، خاصة في أمراض الأنيميا.

المبادرة الرئاسية أمراض سوء التغذية أمراض الأنيميا منسق المبادرة الرئاسية وزارة التربية والتعليم

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