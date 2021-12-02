نوة القاسم.. الآثار المدمرة للأمواج.. البحر برتفع 4 أمتار في الإسكندرية.. صور

ضربت نوه "القاسم"، خلال الساعات الأولى من صباح امس الأربعاء، 1 ديسمبر 2021، محافظة الإسكندرية مخلفة آثار مدمرة بعد ارتفاع موج البحر لـ 4 متر، والتي أدت إلى خروج المياه والرمل على الكورنيش.

وحصل صدى البلد على صورا للأثار المدمرة لنوة القاسم.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحي، باتخاذ التدابير والاستعدادات كافة، اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

ومن جهته، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع إلى أن سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة انتشرت على مستوى المحافظة تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.





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