عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نوة القاسم.. الآثار المدمرة للأمواج.. البحر برتفع 4 أمتار في الإسكندرية.. صور

نوة القاسم
نوة القاسم

ضربت نوه "القاسم"، خلال الساعات الأولى من صباح امس الأربعاء، 1 ديسمبر 2021، محافظة الإسكندرية مخلفة آثار مدمرة بعد ارتفاع موج البحر لـ  4 متر، والتي أدت إلى  خروج المياه والرمل على الكورنيش.

وحصل صدى البلد على صورا للأثار المدمرة لنوة القاسم. 

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، جميع الجهات والأجهزة المختصة بشركة الصرف الصحي، باتخاذ التدابير والاستعدادات كافة، اللازمة للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتغييرات المناخية المتقلبة المفاجئة.

ومن جهته، أكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة التأهب للتعامل مع توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى سقوط أمطار بكثافة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة، إلى جانب نشاط للرياح على فترات متقطعة ومناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

وأشار نافع إلى أن سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة انتشرت على مستوى المحافظة تحسبا لأي تقلبات مناخية مفاجئة وخاصة بالأماكن الساخنة وطريق الكورنيش وأبو قير، بالإضافة إلى استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتفريغ بيارات محطات الرفع من أية مخلفات ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة.

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ بالشركة والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، مضيفا أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيئ بـ48 ساعة.


 

44455bcb-3bae-469b-9dff-c9f9af83fb1e
44455bcb-3bae-469b-9dff-c9f9af83fb1e
49d3191f-fb9f-4c77-babf-06749f59fdc1
49d3191f-fb9f-4c77-babf-06749f59fdc1
d8345238-f238-4130-88c5-e13913577190
d8345238-f238-4130-88c5-e13913577190
8772c794-d3d4-466b-ba05-241f6605f829
8772c794-d3d4-466b-ba05-241f6605f829
79c0c795-8b84-47e5-bd59-265e4b104c16
79c0c795-8b84-47e5-bd59-265e4b104c16

ترشيحاتنا

المصورين اتحبسوا.. زوج فاطمة عيد يكشف كواليس كليبها اضحك وسيبها على الله

محمد عبدالواحد: تمنيت انتقال هذا الثلاثي للزمالك.. وانتقال شريف للأهلي لتباطؤ الزمالك

شيفروليه كورفيت C2 تعود للحياة بمحرك من لامبورجيني

صلاة غفران الذنوب .. أحكامها وعدد ركعاتها وماذا يقرأ فيها

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-12-2021

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. مبروك عطية يرد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

الأرصاد: مرتفع جوي قادم من أوروبا سبب انخفاض درجات الحرارة الأسبوع الجاري

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ