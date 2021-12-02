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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد عبدالواحد: تمنيت انتقال هذا الثلاثي للزمالك.. وانتقال شريف للأهلي لتباطؤ الزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه طالب مسؤولي الزمالك بالتعاقد مع ثلاثي وادي دجلة السابقين وهم محمد شريف ومحمد محمود ومحمد رضا.


وقال عبد الواحد في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC : "تمنيت انتقال محمد شريف ومحمد محمود ومحمد رضا من دجلة للزمالك، لكن تباطؤ مسؤولي الزمالك انتقل بشريف ومحمود للأهلي بينما انتقل رضا لفيوتشر".


وأضاف: "تحدثت مع هاني زادة والمستشار أحمد جلال إبراهيم من أجل انتقال محمد شريف ومحمد محمود للزمالك، لكن تباطؤ المسئولين تسبب في تدخل الأهلي وانتقالهم للفريق".


وتابع: "محمد محمود من نوعية اللاعبين الملتزمين في الملعب وأعتقد أنه خليط من محمد أبوتريكة وعبد الله السعيد ولمسته في الكرة مميزة، ويدافع بشكل جيد وما حدث له من إصابات الصليبي هو اختبار كبير له لكنه لاعب مميز وتمنيت انتقاله للزمالك".

الزمالك وادي دجلة محمد شريف الأهلى

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محمد عبدالواحد: تمنيت انتقال هذا الثلاثي للزمالك.. وانتقال شريف للأهلي لتباطؤ الزمالك

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