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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

اليوم.. محمد مرزوق ينافس مطيع على رئاسة اتحاد الجودو

صدى البلد

تعقد عصر اليوم، الخميس، انتخابات الجمعية العمومية لاتحاد الجودو، بمقر الاتحادات باستاد القاهرة لاختيار مجلس إدارة يقود الاتحاد فى دورة انتخابية جديدة من الفترة 2021 وحتى 2025.

ويتنافس على الرئاسة الثنائى مطيع فخر الدين ومرزوق محمد، كل بقائمته وبرنامجه الانتخابى، بعد انسحاب أحمد صابر من الترشح على الرئاسة، ويصل عدد المرشحين على العضوية إلى 14 متنافسا يتم اختيار 7 منهم. 

تضم قائمة مرزوق محمد كلا من مرزوق محمد على الرئاسة، وفى العضوية كلا من عصام رشاد، وإيهاب نصير، وهشام عبد العزيز، والسيد الحريري، وفوزي الهلباوي، وهشام الجمل، وريهام الأشرم.

وتضم قائمة مطيع فخر الدين كلًا من مطيع فخر الدين على  منصب الرئاسة، وفى العضوية هشام حسن، وطارق عز الدين، وعمرو مكرم، وأحمد إبراهيم، وأحمد الفار، وحسام الدين عوض الله، بالإضافة إلى وجدى عبد الفتاح.

وكان أحمد صابر، المرشح على رئاسة اتحاد الجودو، أعلن اعتذاره عن عدم الاستمرار في الماراثون الانتخابي، وذلك قبل 48 ساعة من موعد انعقاد الجمعية العمومية للاتحاد والمقرر لها يوم الخميس المقبل، بمقر مبنى الاتحادات في مدينة نصر.

وقال أحمد صابر إنه قرر عدم الاستمرار في الماراثون الانتخابي، معلنا تأييده لقائمة مرزوق محمد.

ووعد مرزوق بالعمل على حل المشاكل والأزمات التي تواجه جميع الأندية، وتقديم يد العون للجميع من أجل النهوض بصالح اللعبة والمنتخبات الوطنية.

وأعلن مرزوق أن هدفه الأساسي هو دفع الأندية للاهتمام برياضة الجودو، وفتح الباب أمام اكتشاف المواهب من أجل خلق جيل من الأبطال يستطيعون حمل راية المنتخب لسنوات مقبلة.

وقال إن الجمعية العمومية للاتحاد هي صاحب الحق الوحيد في اختيار مجلس إدارة جديد يتولى المهمة حتى أولمبياد باريس 2024.

وأكد أن أعضاء الجمعية العمومية على درجة كبيرة من الوعي، ويمكنهم التمييز بين من يريد مصلحة اللعبة والاتحاد واللاعبين ومن يريد المناصب لأهداف أخرى.

وتابع: "أثق في اختيارات الجمعية العمومية، وأثق في قدرتها على اختيار الأنسب والأصلح للاتحاد واللعبة".

وأعلن مرزوق في وقت سابق عن عدد المحاور ضمن برنامجه الانتخابي، أبرزها توفير مصادر تمويل إضافية من خلال البحث عن رعاة، بالإضافة إلى الاهتمام بتنمية قدرات المدربين باعتبارهم أحد العناصر الأساسية والضرورية للنهوض بالجودو.

وتضمن برنامج مرزوق الانتخابي أيضا، العمل على استضافة العديد من البطولات الدولية، بما يضمن توفير مستويات احتكاك قوية للاعبي المنتخب وأيضا إنعاش خزينة الاتحاد.

وأشار مرزوق أيضا، إلى أن النهوض بمستوى المنتخبات وتحقيق البطولات والميداليات في جميع المراحل العمرية سيكون هدف أساسي خلال فترة تواجده بالاتحاد.

كما تحدث مرزوق عن ضرورة تحقيق انتشار واسع في ممارسة رياضة الجودو على مستوى جميع المحافظات، من أجل خلق أجيال مميزة من اللاعبين يمكنها تمثيل المنتخبات لسنوات مقبلة.

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