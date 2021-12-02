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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

غدا.. غلق كوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

أرشيفية
أرشيفية

 أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني بالمنزل المؤدى لشارع مراد بواقع حارة مرورية واحدة  لمدة 3 أيام تبدأ صباح غدا الجمعة. 


ويتم استكمال أعمال صيانة ورفع  كفاءة طبقة الايبوكسى الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبري في إطار الاستعدادات لفصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

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وتستلزم أعمال الصيانة إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني تحديداً المنزل المؤدى لشارع مراد بواقع غلق حارة مرورية واحدة لمدة 3 أيام ابتدءاً من الساعة 12 صباح غدا الجمعة حتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 5/12/2021 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة وسيتم الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية .


ونسقت  الإدارة العامة لمرور الجيزة الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة الجيزة كوبري الجيزة المعدني الحالة المرورية

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