محافظ بورسعيد: استمرار أعمال الرصف بالشوارع المحيطة بسوق العصر الجديد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد اليوم، الخميس، تواصل العمل في الرصف بالطبقة الأسفلتية لشارع البلدية وشارع القليوبية والسواحل، في إطار الخطة الموسعة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع بحي العرب على غرار جميع الأحياء بالمحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق والنقل ببورسعيد.

وأكد محافظ بورسعيد، أن ذلك يأتي في إطار أعمال رصف جميع الشوارع المحيطة بسوق العصر(١؛٢)بحي العرب، وذلك بعد إنشاء شبكة متكاملة من بالوعات الأمطار لاستيعاب مياه الأمطار، و لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة المحيطة بسوق العصر.

وشدد محافظ بورسعيد، على أن حي العرب شهد أكبر خطة لتطوير الطرق تماشيا مع المشروعات الخدمية الكبرى بحي العرب.

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