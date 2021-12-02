كلوب يكشف سبب غضب محمد صلاح عقب مباراة إيفرتون

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول سبب غضب النجم المصري محمد صلاح لاعب الريدز، عقب مباراة إيفرتون التي أقيمت أمس، الأربعاء، على ملعب جوديسون بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وقاد محمد صلاح ليفربول للفوز على إيفرتون بأربعة أهداف مقابل هدف، حيث سجل “مو” هدفين خلال اللقاء.

وقال يورجن كلوب في تصريحات صحفية عقب مباراة إيفرتون:" محمد صلاح كان غاضبا عقب مباراة إيفرتون، لأنه أراد تسجيل الهدف الثالث".

وعن هدف صلاح الثاني في إيفرتون، أجاب كلوب "محمد صلاح نجح في وضع شيموس لاعب إيفوتون تحت ضغط وفاز بالكرة بالنهاية، للتحول إلى فرصة جيدة للتسجيل".

رقم قياسي لـ محمد صلاح:

أصبح محمد صلاح أول لاعب من ليفربول يسجل هدفين خارج أرضه على مضيفه إيفرتون في "ديربي ميرسيسايد" منذ فرناندو توريس في سبتمبر 2008 وفقا لما نشرة موقع اوبتا العالمي المتخصص في الأرقام القياسية .

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح (ليفربول) برصيد 13 هدفا.

2- جيمي فاردي (ليستر سيتي) برصيد 9 أهداف.

3- ديوجو جوتا (ليفربول) برصيد 8 أهداف.

4- ساديو ماني (ليفربول) 7 أهداف.