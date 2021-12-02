عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد قرار الأمم المتحدة بشأن الأراضي المحتلة..

وكيل عربية النواب: الجولان سورية.. وأفعال إسرائيل باطلة وستزول

الجولان السوري
الجولان السوري

قال النائب عباس السادات، وكيل ثانٍ لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اعتماد الأمم المتحدة لمشروعين قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، تأكيد أممي لما نادت به مصر وطالبت به على مدار سنوات طويلة بأنه لا يجب الاعتداد بأى تغيير على الأرض فى المدن المحتلة.

 

القدس عربية.. وشرعنة الاحتلال وتقنينه خطيئة

 

وأكد “السادات”، فى تصريحات لـ “صدى البلد”، أن اعتماد الأمم المتحدة مشروع قرار القدس، يأتى من منطلق إيمان وإقرار الدولة خاصةً، والشعوب العربية عامةً بأحقية فلسطين للقدس، مشيرًا إلى أنه لا يجب السماح بالبناء على القدس ، ولا يجب اعتماد القدس عاصمة لإسرائيل باعتبارها أرض محتلة، و شرعنة الاحتلال وتقنيه خطيئة تمثل خطورة كبرى.

txt

الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري

txt

سلطات الاحتلال تفرج عن محافظ القدس وتفرض عليه الإقامة الجبرية

وعن اعتماد الأمم المتحدة، مشروع قرار الجولان السوري، أفاد وكيل عربية النواب، بأن الجولان كانت وستظل أرض سورية عربية، مشيرا إلى أن القانون الدولى يمنع تغيير الشكل الديموغرافي للأرض وبالتالي فإن أفعال اسرائيل على الجولان باطلة وستزول .

 

وأوضح “السادات”، أنه لا يجوز بناء المستوطنات أو تعديل الوضع أثناء فترة الاحتلال، مشيرا إلى أن هذا القرار يؤكد ملكية وشرعية سوريا للجولان، كما يؤكد اعتداء وهيمنة إسرائيل على الأرض دون مسبب أو سند قانوني من القانون الدولي .

 

وصرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.


وقال مندوب مصر الدائم - في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الامم المتحدة بنيويورك - إن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها ، و رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات، علاوة على مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

 

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل.

 

عباس السادات لجنة الشئون العربية مجلس النواب الأمم المتحدة القدس الجولان السوري

ترشيحاتنا

أزمة مونديال الأندية .. الكاف يبرأ نفسه من ورطة الفيفا لـ الأهلي

خبير اقتصادي: المنتدى المصري الإسباني سيزيد حجم التبادل التجاري والوفود السياحية

القاهرة تنتصر للقدس والجولان| مصر تضرب خطة إسرائيل 2050 في مقتل

بالمجان.. مبادرة لعلاج مرضى التصلب المتعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة في "زايد التخصصي"

"اتصالات رجال الأعمال" تطالب بتحديث استراتيجية الأمن السيبراني وخطة لتأهيل الكوادر الفنية

وكيل عربية النواب: الجولان سورية.. وأفعال إسرائيل باطلة وستزول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

حرم أشقاءه من الميراث.. إحالة مسئول بالبترول للمعاش لتزوير إعلام الوراثة

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

بعد أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب .. أول رد من نقابة الموسيقيين

مصر تعزي تركيا في ضحايا عواصف مرمرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

يارب الرزق من عندك| حمو بيكا بملابس الإحرام من أمام الكعبة .. صور

ما طريقة تقطيع الدجاج البروستيد .. إليك أفضل الإجابات

نشر صورها قبل وبعد.. مدرب شهير في أزمة بسبب زوجة محمد صلاح

فيديو

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ