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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

من أعلى السيارات مبيعا في العالم..نظرة شاملة على فولكس فاجن جولف 2021

فولكس فاجن جولف
فولكس فاجن جولف

تحتل سيارات فولكس فاجن جولف المركز الثاني في قائمة السيارات الأكثر مبيعا حول العالم، مباشرة بعد تويوتا كورولا اليابانية، فهي منذ التسعينيات وحتى الآن تحقق نجاحات متوالية مع قدرة على مواكبة روح العصر وتقديم الأفضل في عالم السيارات.

 

تأتي فولكس فاجن جولف موديل 2021 القياسية بمحرك رباعي الأسطوانات بقوة 100 حصان وسعة 1.5 لتر ، وعزم دوران 131 نيوتن متر، مع ناقل حركة آلي مزود ب 6 سرعات، أقصى سرعة يمكن أن تصل لها الجولف هي 192 كيلو متر في الساعة. 

 

تأتي  فولكس فاجن  جولف بمصابيح ليد خلفية وأمامية ولوحة عدادات رقمية بمقاس 12.3 بوصة  و7 وسائد هوائية وجنوط ألومنيوم مقاس 16 بوصة مع حساسات وقوف خلفية وأمامية مع شاشة معلومات وترفيه بحجم 6.5 بوصة مع فرامل مانعة للانغلاق ونظام ركن الطيار .

 

قدمت أيضا  فولكس فاجن  سيارتها الجولف في نسخة الـ GTI الرياضية الهاتشباك المحببة التي نجحت على مدار سنوات قليلة ان تحصد حب وشعبية كبيرة ، أما أبرز التغييرات في النسخة الرياضية GTI فتتمثل في الشبكة الهوائية الأمامية التي تغيرت لتكون بشكل الـ honey comb أي خلايا النحل، مع المصابيح الأمامية المعاد تصميمها من خلال وضع شريط إضاءة يمتد على واجهة السيارة بالكامل  مع مصدات أمامية أكثر رياضية وعتبات جانبية رياضية  وكابح حمراء اللون وزخرفة سوداء حول النوافذ وشعار الـ GTI يزين الرفارق الأمامية وغطاء شنطة الأمتعة الخلفية بدلا من كلمة جولف، مع مشتت هواء خلفي  وجناح خلفي كبير، وهي كلها إضافات لتحسين الديناميكية الهوائية للسيارة وزيادة ثباتها على الأرض.

 

تتغير أيضا منظومة نقل الحركة في النسخة الرياضية، فولكس فاجن جولف   GTI لتكون بمخرجات طاقة أعلى من النسخة القياسية، محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 2 لتر قادر على توليد 245 حصان وعزم دوران 370 نيوتن متر يتوفر بعلبة تروس آليه من 7 سرعات أو ناقل حركة يدوي من 6 سرعات، أو خيار محرك الديزل رباعي الأسطوانات بقوة 200 حصان وعزم دوران 400 نيوتن متر.

 

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