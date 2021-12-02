بروتوكول تعاون بين وزير الزراعة ونظيره المجري في «المصايد والاستزراع السمكى»

التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور اشتيفان ناجي، وزير الزراعة بدولة المجر، وبحث معه آفاق التعاون الزراعي بين البلدين في مجال إنتاج الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وإنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية وإنتاج تقاوي الخضر.

واستعرض وزير الزراعة الإنجازات التي شهدتها مصر في مجال الزراعة خلال السبع سنوات الماضية، والمشروعات القومية الكبرى لتحقيق الأمن الغذائي.

وأكد عمق العلاقات بين مصر والمجر، وأشار إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة حجم التعاون بين البلدين في جميع المجالات، خاصة الزراعية.

وأشار “القصير” إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجال الزراعة، خاصة في ضوء التغيرات المناخية والظروف غير المواتية التي تواجه هذا القطاع الهام والحيوي.

وقال إن وزارة الزراعة المصرية من الممكن أن تتبنى مبادرة مصرية مجرية لمحاولة التكيف مع التغيرات المناخية، على أن تتقدم بها كل من مصر والمجر في اجتماع مؤتمر المناخ القادم الـCop 27، والذى سيعقد بالقاهرة.

من جانبه، أكد وزير الزراعة المجرى أهمية التعاون مع مصر في كل الأنشطة الزراعية، لافتا إلى أن المجر من الممكن أن تطلب من دول تجمع الفيش جراد v4 دعوة مصر ممثلة في وزارة الزراعة لحضور اجتماع دول التجمع في الربيع القادم، كما أن هناك أهمية قصوى لمد أواصر التعاون مع مصر في ضوء اهتمام الدولتين بقضايا الأمن الغذائي.

ووقع وزيرا الزراعة المصري والمجري بروتوكول تعاون مشتركا لتعزيز التعاون فى مجال المصايد والاستزراع السمكى.

وقال “القصير” إن هذا التعاون يأتي إدراكاً لأهمية تعزيز والحفاظ على مصايد المياه العذبة والاستزراع السمكى وتسهيل الاستخدام الأمثل للأمن الغذائى المستدام، من خلال تطوير المصايد والاستزراع السمكى.

وأوضح وزير الزراعة، أن مجالات التعاون التي تشملها الاتفاقية، تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية فى مجال المصايد والاستزراع السمكي، والتي من بينها: الاستزراع السمكى المتكامل والمكثف، والإدارة المستدامة لمصايد المياه العذبة ومراقبة المياه السطحية الطبيعية، فضلا عن تكنولوجيا تربية أسماك المياه العذبة، وتكنولوجيا تغذية أسماك المياه العذبة وتصنيع الأعلاف.

وأضاف أن المذكرة تشمل تبادل المعلومات الفنية والعلمية، في اعتماد معامل متخصصة لصحة الأسماك وجودة المنتجات السمكية والتتبع، والأمان الحيوى لقطاع الثروة السمكية بالكامل، خاصة المزارع السمكية والمفرخات، بالإضافة إلى التدريب، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات فى مجال تربية أسماك المياه العذبة، وتكنولوجيا الاستزراع السمكى، وتشخيص الأمراض، وطرق الوقاية، والتسويق والتصدير، و تسويق الأسماك، وتطوير أسواق الأسماك، وتطبيق أساليب المعالجة المناسبة، كذلك تكنولوجيا تصنيع الأسماك، وتكنولوجيا إدارة مخلفات المصايد.

وأوضح أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الجانبين، لمتابعة تنفيذ الاتفاقية، وإعداد مشروعات التعاون ومتابعة تنفيذها، فضلا عن تسهيل جميع الإجراءات المتعلقة بأنشطة صيد الأسماك والدراسات الاستثمارية اللاحقة والأبحاث ونقل التكنولوجيا والمعرفة والدورات التدريبية التى تشملها مذكرة التفاهم، ومراقبة وتقييم نتائج التعاون فى مجال المصايد والاستزراع السمكى والأنشطة التصنيعية ذات الصلة.

واتفق الوزيران على تشكيل لجنة فنية من الجانبين لمتابعة وضع آليات تنفيذ هذا البروتوكول وأيضا البروتوكول السابق الموقع فى ٢٠١٨، كما اتفقا على استضافة القاهرة أول اجتماعات اللجنة الفنية المشتركة بين البلدين.

حضر اللقاء الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والسفير محمد الشناوي، سفير مصر في المجر، والدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، وبعض أعضاء السفارة المصرية في المجر وقيادات وزارة الزراعة المجرية.