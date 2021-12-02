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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عروض سياحية مذهلة.. صحيفة إسبانية: مصر تصنع التاريخ في 2022

الأهرامات
الأهرامات

أكد وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، خلال مشاركته في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بالعاصمة الإسبانية مدريد، أن السياح الأجانب في مصر يتمتعون بالأمان الكامل.

وقالت صحيفة "لا كرونيكا" الإسبانية إنه في غضون عام ونصف منذ فرض الإغلاق الكامل لمكافحة جائحة كورونا في مارس 2020، أعادت مصر افتتاح شبكة ضخمة من المواقع والمعالم الأثرية، وأصبح هناك نحو 200 موقع أثري ومتحف مفتوح في مصر يرحب بالزوار.

وتحت عنوان "مصر تصنع التاريخ في 2022 بعروض سياحية مذهلة"، نصحت الصحيفة المواطنين الإسبان ممن يخططون للسفر في عطلات سياحية خلال عام 2022 بالاطلاع على العروض التي تقدمها مصر للسياح الإسبان، مشيرة إلى وجود الكثير من الأسباب والمغريات التي تدفع السياح الإسبان للذهاب في رحلات إلى مصر.

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العناني يشارك في أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بإسبانيا

وأضافت الصحيفة أن مصر تخوض عملية إعادة بناء لقطاع السياحة والآثار، ونقلت عن العناني تأكيده أن العام المقبل 2022 سيشهد افتتاح مواقع أثرية والإعلان عن كشوف أثرية جديدة ومهمة.

عقد اليوم الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لقاء إعلامياً موسعاً في La Casa Árabe  بالعاصمة الاسبانية مدريد والذي شهد إقبالًا كبيرا من ممثلي وسائل الإعلام الأسبانية من صحف ومجلات ومواقع إلكترونية ووكالات أنباء وقنوات تليفزيونية.

ونظرا لشدة الإقبال لحضور هذا اللقاء فقد تم تقسيم ممثلي وسائل الإعلام على مرحلتين وذلك في إطار الالتزام بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية للوقاية من فيروس كورونا.

يأتي هذا اللقاء في إطار الزيارة الحالية التي يجريها الوزير  للعاصمة الأسبانية للمشاركة في أعمال الدورة رقم ١١٤ للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية.

كما حضر اللقاء السفير يوسف مكاوي سفير مصر بأسبانيا، والأستاذة يمنى البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية، والوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة والآثار.

وخلال اللقاء قدم الوزير عرضا تقديميا استعرض خلاله أهم التطورات التي يشهدها القطاع السياحي والأثري في مصر، حيث أكد على أن المقصد السياحي المصري متميزاً طوال العام ويقدم للسائح تجربة سياحية متفردة ومتنوعة بأمان كامل تمكنه من الاستمتاع بشواطئ مصر الخلابة وجوها الرائع والمشمس، إلى جانب الاستمتاع بالحضارة المصرية العريقة والآثار المصرية الفريدة.

كما تطرق الوزير للحديث عن العديد من الأنماط والمنتجات السياحية التي يتميز بها المقصد السياحي المصري، والتي من بينها منتج السياحة البيئية، حيث تتمتع مصر بمقومات بيئية متميزة، مشيرا إلى حملة ECO Egypt " إيكو إيجيبت" التي تم إطلاقها للترويج للسياحة البيئية محليا دوليا.

كما أكد على حرص  الوزارة على دعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر، هذا بالإضافة إلى حرصها على رفع الوعي بكافة الأوجه التي تتصل بالسياحة وهو ما يعد أيضاً من الأهداف الاستراتيجية للوزارة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أنه في إطار حرص الدولة المصرية على تنويع وخلق منتجات سياحية جديدة فإنها تعمل الآن على خلق منتج سياحي جديد متكامل يعطي السائح فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة من خلال دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية ، لافتا إلى أنه فى هذا الإطار تم تسيير خط طيران جديد منذ أكتوبر الماضي بين مدينة شرم الشيخ والأقصر.

كما تحدث الوزير خلال اللقاء عن أهم الإجراءات الإحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تتخذتها الدولة المصرية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والسائحين والعاملين بالقطاع، لافتا إلى ان هذه الإجراءات تم وضعها وفقاً لمعايير منظمة الصحة العالمية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، هذا بالإضافة إلى قيام مصر  بتطعيم جميع العاملين في القطاع السياحي بالمحافظات السياحية ومعظم المواطنين بها بالأمصال المضادة لفيروس كورونا، وجاري تطعيم باقي المحافظات.

وأكد على أن الوزارة تقوم بمعاقبة وإغلاق المنشأة السياحة والفندقية المخالفة لهذه الضوابط، حيث إن "سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري على قمة أولوياتنا".

السياحة اسبانيا خالد العنانى كورونا الاثار

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