العناني يشارك في أعمال الدورة 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية بإسبانيا

شارك الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار في أعمال الدورة رقم 114 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار أعمال الدورة الـ24 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية UNWTO، والتي تستضيفها العاصمة الإسبانية خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري إلى 3 ديسمبر.

وشهدت الجلسة حضور وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول وأعضاء المجلس التنفيذي بمنظمة السياحة العالمية، ويمني البحار مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الفنية.

وجرى استعراض أنشطة المنظمة عن الفترة السابقة، وبرنامج عمل المنظمة للعام 2022-2023، وبحث أوضاع صناعة السياحة بالنسبة للمستجدات الراهنة في القطاع السياحي، ومستقبل صناعة السياحة.