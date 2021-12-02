محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال الانشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاءه شمال مدينة الخارجة يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

حيث وجه بالبدء في أعمال تنفيذ محطة الطاقة الشمسية وشبكة الري الحديث التي تخدم المجمع وتجهيز المسطحات الخضراء بمحيط المجمع.

كما تفقد إنشاءات مباني الجهات الحكومية المختلفة ومحطة تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي.

موجهاََ بسرعة الانتهاء من التنفيذ وفقاً للمخطط الزمني، وإعداد تقارير متابعة أسبوعية لمعدلات الإنجاز.