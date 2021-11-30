أحلام لا تنتهي.. أحمد صاحب أول ورشة لصيانة الطلمبات بالداخلة.. شاهد

قال أحمد سمير مصطفي، 35 سنة، إنه متزوج ويعول 5 أفراد، وترك أسرته في محافظة أسيوط وهم في أشد الاحتياج إليه لصغر سنهم ولم ينتظر في قطار البطالة وانتقل لمحافظة الوادي الجديد لتحقيق حلمه في انشاء ورشة لصيانة طلمبات الديزل .

وأضاف سمير إنه ترك الدراسة وهو في الصف الثالث الاعدادي رغم تفوقه دراسيا وتنقل بين العديد من الورش لكي يساعد والده في مصاريف المعيشة وتربية اخواته وأصبح يراوده حلم ان يكون صاحب ورشة وأصرً علي تحقيقه .

وتابع أنه ترك بلدته في أسيوط وذهب الي محافظة الوادي الجديد وخاصة مركز الداخلة حيث فوجئ أنه لا يوجد بها ورشة للطلمبات وتعرف علي الكثيرين من أهالي الداخلة حيث كانوا يذهبون اليه لإصلاح معداتهم في أسيوط وشجعه أهالي الداخلة علي تحقيق حلمه وعمل ورشة لإصلاح وصيانة طلمبات الديزل .

وذكر انه استأجر ورشة في المدينة الصناعية بمركز الداخلة واستدان واشتري كافة المعدات لتكون اول ورشة لإصلاح وصيانة الطلمبات علي مستوي مركز الداخلة.

وبدأ يتردد عليه أصحاب المعدات الثقيلة لوادر وكراكات وحفارات وذاع صيته في المدينة الصناعية كما وفًر على أصحاب المعدات عناء السفر الي محافظة أسيوط لإصلاح معداتهم .

وأكد أن الفضل يرجع لله أولا ثم إصراره على تحقيق حلمه رغم المتاعب ابلتي واجهته منذ صغره الي ان حقق حلمه بل وقام بتشغيل 5 افراد معه في الورشة ايمانا منه بان العمل عبادة وان لكل مجتهد نصيب ولكي يرد الجميل لأنه مرً بكافة المراحل وخاض الصعاب من اجل تحقيق حلمه .

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