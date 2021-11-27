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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدا.. انطلاق فعاليات مبادرة 100 مليون صحة لطلاب المدارس بالوادي الجديد

وكيل التعليم
وكيل التعليم

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد ، أنه سيتم غدا بدء فعاليات مبادرة ١٠٠ مليون صحة للكشف المبكر وعلاج فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادى، وذلك اعتبارا من يوم الأحد المقبل.

 

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة، تذليل كافة العقبات التي قد تعوق سير العمل بالمبادرة وتوفير كافة المستلزمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ الحملة داخل المدارس الإعدادية بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

 

كما بدأت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، تلقيح طلاب مرحلة الثانوية " عام وفني"، ضد فيروس كورونا المستجد.

 

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وتابع الدكتور جمال حسن محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، مع إدارتي الداخلة وبلاط التعليميتين، سير منظومة العمل والإجراءات الخاصة بتلقي طلاب مدارس التعليم الثانوي اللقاح.

 

وقال جمال، إن التلقيح يجري وفقًا لتطبيق الإجراءات الاحترازية للمحافظة على صحتهم وسلامتهم وذلك بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصحة بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسي، لافتًا إلى حسن انتظام العمل والالتزام من الجميع بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

 

يأتي ذلك في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وحرص الدولة المصرية على صحة أبنائنا، وفي إطار متابعة وتنفيذ الخطة القومية للقضاء على فيروس سى، وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالمحافظة وإدارة الاتصال السياسي بالمديرية “منسق الصحة”.

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