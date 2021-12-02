يتضمن جنوب أفريقيا.. قرار عاجل لـ روسيا بشأن متحور أوميكرون

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين من بعض الدول الأفريقية بما في ذلك جنوب أفريقيا.

وحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، قررت موسكو فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين إليها من بعض البلدان الإفريقية بما فيها جنوب أفريقيا.

وفي وقت سابق، قررت روسيا فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على القادمين من الدول التي ظهر فيها متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، قالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة مراقبة المستهلك، يوم الثلاثاء، إن الأشخاص القادمين إلى روسيا من دول ذات مخاطر عالية للإصابة بمتغير أوميكرون من "كوفيد 19" سيضطرون للدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وأضافت أن روسيا لم تسجل حالات لمتغير أوميكرون على أراضيها حتى الآن.

ولفتت آنا بوبوفا إلى أن جميع اختبارات “بي سي آر” المستخدمة فعالة، بما في ذلك الكشف عن متحور أوميكرون.

وأضافت أن جميع أنظمة اختبار “بي سي ار” المستخدمة في شتى أنحاء البلاد الاتحادية فعالة، بما في ذلك الكشف عن سلالة أوميكرون الجديدة.

يذكر أن مركز جامالي الروسي للأبحاث كان أكد فعالية لقاحي “سبوتنيك V - سبوتنيك لايت” ضد متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.