عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يتضمن جنوب أفريقيا.. قرار عاجل لـ روسيا بشأن متحور أوميكرون

علم روسيا
علم روسيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين من بعض الدول الأفريقية بما في ذلك جنوب أفريقيا.

وحسب وكالة "إنترفاكس" الروسية، قررت موسكو فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على المسافرين إليها من بعض البلدان الإفريقية بما فيها جنوب أفريقيا.

txt

بسبب أوميكرون.. قرار عاجل من البحرين بشأن تطعيمات كورونا

txt

قرار عاجل من روسيا بشأن متحور أوميكرون

وفي وقت سابق، قررت روسيا فرض حجر صحي لمدة أسبوعين على القادمين من الدول التي ظهر فيها متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

وحسب "رويترز"، قالت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة مراقبة المستهلك، يوم الثلاثاء، إن الأشخاص القادمين إلى روسيا من دول ذات مخاطر عالية للإصابة بمتغير أوميكرون من "كوفيد 19" سيضطرون للدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين.

وأضافت أن روسيا لم تسجل حالات لمتغير أوميكرون على أراضيها حتى الآن.

ولفتت آنا بوبوفا إلى أن جميع اختبارات “بي سي آر” المستخدمة فعالة، بما في ذلك الكشف عن متحور أوميكرون.

وأضافت أن جميع أنظمة اختبار “بي سي ار” المستخدمة في شتى أنحاء البلاد الاتحادية فعالة، بما في ذلك الكشف عن سلالة أوميكرون الجديدة.

يذكر أن مركز جامالي الروسي للأبحاث كان أكد فعالية لقاحي “سبوتنيك V - سبوتنيك لايت” ضد متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا.

روسيا حجر صحي فرض حجر صحي إفريقيا جنوب افريقيا

ترشيحاتنا

تويتر يفرض قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو .. خبير يوضح السبب

وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

الهجرة والتعاون الدولي تشاركان في الاحتفال بمرور عام على إنشاء «المصري الألماني للوظائف»

ليست خرافة.. خبراء يكشفون أسرار "متلازمة الذئب" النادرة

في جولته بمعرضEDEX 2021..وزير الإنتاج الحربي:العمال هم الجنود المجهولون لنجاح أي حدث

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأرصاد تحذر: ديسمبر هذا العام أكثر برودة.. وأمطار غزيرة عن الـ 5 أعوام الماضية

الوكيل رئيسا لمجلس إدارة «جهينة».. وابنتا صفوان ثابت عضوتين

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ