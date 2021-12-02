عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيسة الحكومة التونسية تأمل في تطوير العلاقات مع إسبانيا بمختلف المجالات

صدى البلد

أشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بمتانة علاقات الصداقة التونسية الإسبانية، وأعربت عن أملها في تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أفضل في مختلف ميادين التعاون، خاصة في المجال الثقافي والتعليم العالي والتكوين والتشغيل.
جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم /الخميس/ - خلال لقاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير إسبانيا بتونس جيارمو أرديزون جارسيا.
واستعرضت بودن خلال اللقاء الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تسهر الحكومة على إعداده بصفة تشاركية، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المطروحة على المستويين الاجتماعي والصحي. 
بدوره، أعرب سفير إسبانيا بتونس عن دعم بلاده المتواصل لتونس على المستوى الثنائي ، وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية، كما استعرض مدى التقدم الحاصل في عدد من مشاريع التعاون الثنائي.
وأفاد سفير إسبانيا بتونس بأن بلاده ستقدم خلال الأيام القادمة دفعة جديدة من اللقاحات لتونس في إطار مبادرة كوفاكس

ترشيحاتنا

تويتر يفرض قيوداً على مشاركة الصور ومقاطع الفيديو .. خبير يوضح السبب

وزير السياحة:إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهاتف للترويج للمقصد السياحي المصري محليا ودوليا

الهجرة والتعاون الدولي تشاركان في الاحتفال بمرور عام على إنشاء «المصري الألماني للوظائف»

ليست خرافة.. خبراء يكشفون أسرار "متلازمة الذئب" النادرة

في جولته بمعرضEDEX 2021..وزير الإنتاج الحربي:العمال هم الجنود المجهولون لنجاح أي حدث

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

بسبب أوميكرون.. الصحة: توسيع دائرة الفحص الجيني لمصابي كورونا في مصر.. فيديو

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

وجدوا الكنز.. الداخلية تضبط تشكيل عصابى عثروا على مقبرة أثرية بعين شمس

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

الأرصاد تحذر: ديسمبر هذا العام أكثر برودة.. وأمطار غزيرة عن الـ 5 أعوام الماضية

شوبير ينصح نجم الأهلي بالرحيل في الميركاتو الشتوي

قابلة للزيادة.. إغلاق طريق القاهرة السويس 3 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

صواريخ وطائرات وقذائف موجهة| صدى البلد داخل جناح الهند العسكري بمعرض إيديكس.. صور

طائرات وسفن حربية ودبابات| الصين تستعرض قوتها العسكرية بجناح متميز بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

أسماء .. قصة مثيرة لـ فتاة زجاجية تحدّت إعاقتها |فيديو جراف

أصعب محنة.. محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت بالجملة في أزمته

في الذكرى 56 على رحيله.. كيف قتلت نجاة كامل الشناوي؟.. فيديو

بطائرات بدون طيار وصواريخ ولنشات بحرية| الإمارات تبهر الحضور في معرض إيديكس للسلاح.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ