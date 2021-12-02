رئيسة الحكومة التونسية تأمل في تطوير العلاقات مع إسبانيا بمختلف المجالات

أشادت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، بمتانة علاقات الصداقة التونسية الإسبانية، وأعربت عن أملها في تطوير العلاقات بين البلدين والارتقاء بها إلى مستويات أفضل في مختلف ميادين التعاون، خاصة في المجال الثقافي والتعليم العالي والتكوين والتشغيل.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن رئاسة الحكومة التونسية اليوم /الخميس/ - خلال لقاء بودن بقصر الحكومة بالقصبة مع سفير إسبانيا بتونس جيارمو أرديزون جارسيا.

واستعرضت بودن خلال اللقاء الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية، الذي تسهر الحكومة على إعداده بصفة تشاركية، من أجل إنعاش الاقتصاد الوطني ومواجهة التحديات المطروحة على المستويين الاجتماعي والصحي.

بدوره، أعرب سفير إسبانيا بتونس عن دعم بلاده المتواصل لتونس على المستوى الثنائي ، وفي إطار الاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية العالمية، كما استعرض مدى التقدم الحاصل في عدد من مشاريع التعاون الثنائي.

وأفاد سفير إسبانيا بتونس بأن بلاده ستقدم خلال الأيام القادمة دفعة جديدة من اللقاحات لتونس في إطار مبادرة كوفاكس