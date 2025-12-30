قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تدخل جراحي دقيق.. إنقاذ عين مريضة بمستشفى رمد المنصورة
وزير قطاع الأعمال يعلن الانتهاء الكامل من مصنع شركة النصر للسيارات
انقطاع الكهرباء خلال كلمة الرئيس السوري في حفل الإعلان عن العملة الجديدة
السيطرة على انفجار خط المياه بطريق النصر في الشهداء.. صور
بعد قرار الصحة الأخير.. شروط ممارسة مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين
قلبي اتحرق على صرخته.. خالة الطفل المخطوف بكفر الشيخ تكشف الحقيقة الكاملة بالفيديو
إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن أقوى منتخب في بطولة أمم إفريقيا
وزير الصحة: مستشفي جامعة الجيزة صرح تعليمي يسهم في إعداد جيل جديد من الأطباء
تعديلات في مواعيد رحلات المترو بالخطين الأول والثاني لمدة أسبوع
تعطُل منصة امتحان البرمجة يُربك طلاب أولى ثانوي| والأهالي: ولادنا منهارين
ضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
مصرع عنصر إجرامى وضبط مخدرات بـ75 مليون جنيه في مداهمة لـ وكر ببنى سويف| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

كامل الوزير: تعزيز التعاون الصناعي المصري السوداني لتطوير القطاعات المشتركة

ولاء عبد الكريم

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية والوفد المرافق لها لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات التكامل الصناعي والتجاري.

وذلك بحضور السفير عماد الدين عدوي، سفير السودان بالقاهرة وعدد من قيادات وزارة الصناعة.
 

وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ترحيب مصر الدائم بجميع الأشقاء العرب، وخصوصاً الأشقاء من السودان الذين تربطهم بمصر روابط تاريخية وجغرافية وثيقة، مشيراً إلى أن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لتعزيز التعاون مع السودان وتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين لا سيما في المجالات الصناعية والتجارية، بما يحقق التنمية المستدامة والرفاهية للشعبين الشقيقين.
 

وتم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون الصناعي وتيسير حركة التبادل التجاري ورؤية وزارة الصناعة المصرية لتحقيق التكامل الصناعي مع السودان بالاستفادة من المواد الخام الأولية وتوافر الأيدي العاملة في السودان لإقامة مشروعات صناعية مشتركة تزيد القيمة المضافة وتدعم اقتصادي البلدين، وتشمل الرؤية قطاع الثروة الحيوانية والجلود من خلال مقترح إنشاء مجازر آلية ومدابغ متطورة في السودان استلهاماً للنماذج المصرية الناجحة في دولتي تشاد وتنزانيا بما يضمن تعظيم العوائد الاقتصادية من اللحوم والجلود السودانية، وقطاع الصناعات الدوائية من خلال التنسيق مع غرفة صناعة الأدوية لبحث فرص إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج الأدوية البيطرية داخل السودان، وقطاع الأسمدة عبر التنسيق مع غرفة صناعة الأسمدة لإعداد دراسات جدوى لتدشين مصانع للأسمدة في الأراضي السودانية بما يدعم التنمية الزراعية ويعزز التكامل الصناعي بين البلدين.


وأبدى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل استعداد وزارة الصناعة الكامل لتسخير كافة إمكانات هيئاتها التابعة لخدمة الجانب السوداني في مجالات التدريب، ومنها مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لنقل الخبرات في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات المراكز التكنولوجية لتقديم الدعم الفني في مختلف مراحل العملية التصنيعية والهيئة العامة للمواصفات والجودة لتوفير البرامج التدريبية المتخصصة وبناء القدرات وفق المعايير الدولية، مؤكداً على أهمية دمج الأشقاء السودانيين في منظومة المعارض المصرية من خلال تخصيص أماكن عرض دائمة للجانب السوداني لعرض الرؤى والأفكار الإنتاجية السودانية بما يسهم في تسليط الضوء على الفرص المتاحة وتعميق التعاون التجاري مع مجتمع الأعمال السوداني.
وأعربت محاسن علي يعقوب وزيرة الصناعة والتجارة السودانية عن تقديرها الكبير للنهضة التي تشهدها مصر في مجالي الصناعة والنقل، مؤكدة تطلع بلادها لنقل هذه الخبرات الرائدة وتوطينها في السودان، مشيرة إلى أهمية استغلال الموارد الطبيعية والمواد الخام السودانية عبر شراكات استراتيجية، معلنة استعداد بلادها التام لتقديم كافة التسهيلات والحوافز اللازمة لجذب المستثمرين والمصنعين المصريين بما يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في البلدين.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن وزارة الصناعة تستهدف تحقيق التكامل الصناعي مع السودان بالاستفادة من المواد الخام الأولية والأيدي العاملة السودانية في التصنيع المشترك لزيادة القيمة المضافة ودعم اقتصاد البلدين، مشيراً إلى أن قطاع الثروة الحيوانية والجلود والصناعات الدوائية والأسمدة يمثل أبرز القطاعات المرشحة لزيادة التعاون الصناعي المشترك بين مصر والسودان، مع تسخير إمكانات الوزارة لخدمة الجانب السوداني في مجالات التدريب المهني وتأهيل الكوادر البشرية، وضرورة دمج الأشقاء السودانيين في منظومة المعارض المصرية وتخصيص أماكن عرض دائمة لهم لعرض الرؤى والأفكار الإنتاجية السودانية.

