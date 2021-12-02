موجز الأخبار..ضبط شحنة مخدرات قادمة من تركيا..انخفاض الحرارة وهذا موعد سقوط الأمطار

تناول موجز الأخبار من موقع صدى البلد اليوم الخميس، أهم وأخر الأحداث على الساحة المحلية والعالمية، وكان من أهمها:

الأمم المتحدة تعتمد مشروعي قرارين مصريين

صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.

طقس الأسبوع القادم

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن معظم المحافظات تشهد اليوم الاستمرار في انخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى الاستمرار في الأجواء الخريفية، أي يكون الطقس في ساعات النهار معتدل الحرارة على محافظات جنوب البلاد.

زيادة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الاجتماع الدورى لمتابعة موقف وآخر مستجدات برنامج العمل الجارى تنفيذه لزيادة عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعى، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية للتوسع فى استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لاستفادة المواطنين والدولة من جدواه الاقتصادية مقارنة بالوقود السائل.