من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

أعلن قطاع كهرباء بني سويف،أنه قد تقررفصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف ،من السبت إلى الاثنين "الأسبوع القادم "،اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تغذي تلك القرى



وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت"4/12" عن ( قرية الدوية)، ويوم الأحد "5/12" عن (قرية الكوم الأحمر) ، ويوم الاثنين "6/12" عن (عزبة سعيد خفاجي )

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة