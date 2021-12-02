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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

صدى البلد

أعلن قطاع كهرباء بني سويف،أنه قد تقررفصل التيار عن بعض قرى مركز بني سويف ،من السبت إلى الاثنين "الأسبوع القادم "،اعتباراً من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 12 ظهراً لإجراء أعمال الصيانة الدورية للمغذيات التي تغذي تلك القرى

معاون محافظ بني سويف يتفقد سير الأعمال في مشروعات حياة كريمة


وبحسب البيان الوارد من القطاع ، سيتم قطع الكهرباء يوم السبت"4/12" عن ( قرية الدوية)، ويوم الأحد "5/12" عن (قرية الكوم الأحمر) ، ويوم الاثنين "6/12" عن (عزبة سعيد خفاجي )

ويتوجه القطاع بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة،مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة

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