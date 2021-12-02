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رئيس التحرير
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تعليم

يقام الأحد القادم

معرض خيرى للملابس والأحذية والشنط فى بنات عين شمس بأسعار رمزية

الدكتور محمود المتينى
الدكتور محمود المتينى

أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس  بالتعاون مع مؤسسة لايت عن اقامة المعرض الخيري السنوى تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذة الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية و الأستاذة الدكتورة هبة عادل عبد الحميد بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


يأتى المعرض الخيري للملابس في  إطار إهتمام كلية البنات جامعة عين شمس بتعزيز روح الإنتماء و نشر ثقافة التكافل فى المجتمع  الجامعى .و انطلاقًا من المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالبتها.

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يقام  المعرض الخيري يوم الأحد  ٢٠٢١/١٢/٥ الساعة العاشرة صباحاً بالبرجولة الجديدة  وسط إجراءات احترازية مشددة لفيروس كورونا.


يقدم المعرض منتجات بجودة عالية و أسعار رمزيه من ملابس و أحذية و شنط  و غيرها.
بهدف تلبية إحتياجات الطالبات  وتقديم سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لبناتها .و تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم و سد احتياجات الطالبات و العاملين بالكلية ويخصص دخل المعرض لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ودعم الطالبات الغير القادرات.

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني نشر ثقافة التكافل المعرض الخيري كورونا اخبار التعليم كلية البنات جامعة عين شمس

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