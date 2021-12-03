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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة..

هذه الهواتف ستعمل بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1

معالج كوالكوم Snapdragon
معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1

كشفت شركة كوالكوم Qualcomm، رسميا عن أقوى معالج للهواتف الذكية الجديد Snapdragon 8 Gen 1، والذي من المقرر أن تنطلق به أحدث طرازات العلامات التجارية الكبرى المصنعة للهواتف الذكية للعام المقبل 2022.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يوفر معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، أداءً أفضل بنسبة تصل إلى 20%، وكفاءة أعلى في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بنموذج العام الماضي Snapdragon 888.

 

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ويستخدم معالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، الهندسة المعمارية Armv9، بتكنولوجيا تصنيع 4 نانومتر، وهو أول معالج يحمل مخطط التسمية الجديد من كوالكوم بدلا من نظام الترقيم المكون من ثلاثة أرقام المستخدم عادة.

وتتنافس العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الشهيرة، لإطلاق أول إصدار بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 ، والتي سوف تستخدم معالج كوالكوم الجديد ضمن أحدث الإصدارت القادمة من الهواتف والأجهزة الذكية والتي سيتم الإعلان عنها خلال العام المقبل، والتي من بينهم الإصدار التالية:


الهواتف والأجهزة الذكية التي ستنطلق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen1


1. أوبو Find X4 Pro:

تعتزم شركة أوبو إطلاق أحدث إصدارات سلسلة فايند أكس Find X4 Pro، في الربع الأول من عام 2022، على أن ينطلق إلى الأسواق بمعالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen1.

ويمتاز هاتف أوبو Find X4 Pro، بشاشة بقياس 6.7 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وسيمتاز بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا أمامية مميزة بدقة 32 ميجابكسل، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت.


2. جهاز سامسونج اللوحي Galaxy Tab S8:


تستعد شركة سامسونج للإعلان عن أجهزة Galaxy Tab S8 اللوحية، وسيعمل إصدار Galaxy Tab S8 Ultra بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 8 gen 1، والذي من المقرر أن ينطلق خلال الربع الأول من عام 2022.

وسيتوفر جهاز سامسونج Galaxy Tab S8، ببطارية بقوة 12000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 وات، وسيعمل الجهاز اللوحي بنظام التشغيل أندرويد 11، ويمتاز بشاشة بقياس 14.6 بوصة، من نوع OLED، بمعدل تحديث 120 هرتزا.


3. هاتف nubia Z40 من ZTE :


ستدعم شركة ZTE هاتف nubia Z40 القادم، بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1، ومن المحتمل أيضا أن تنطلق هواتف الألعاب  nubia Red Magic 7 وRed Magic 7 Pro، بمعالج كوالكوم الجديد خلال العام القادم.

4. هاتف شاومي Xiaomi 12:

تشير التسريبات الأخيرة إلى أن شركة شاومي تعتزم إطلاق هاتف Xiaomi 12، يوم 12 ديسمبر القادم، والذي سينطلق بمعالج كوالكوم Snapdragon 8 Gen 1.

ومن المتوقع أن يأتي هاتف شاومي Xiaomi 12 بشاشة منحنية تدعم معدل تحديث مرتفع يبلغ 120 هرتزا، مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وسيمتاز الهاتف بتقنية شحن سريع بقدرة 120 وات.


5. سلسلة iQOO 9:

 

ستأتي سلسلة iQOO 9، معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 8 Gen 1، في الربع الأول من 2022، وستدعم تشكيلة الهواتف المرتقبة تقنية الشحن السريع بقدرة 120 وات، وستشمل المجموعة ثلاثة إصدارات جديدة هي: iQOO 9، وiQOO 9 Pro، إلى جانب إصدار Legend.

 

6. هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro:


سيكون هاتف ريلمي Realme GT 2 Pro، من بين الهواتف التي يتم تشغيلها بواسطة معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 8 Gen 1، ومن المتوقع أن يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 125 وات، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت، وسيمتاز بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.51 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتزا، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل.

 

7. هاتف موتورولا Edge X30:

من المقرر أن ينطلق هاتف موتورولا Edge X30، قبل نهاية هذا العام، وهو من بين الإصدارات الأولى المميزة بمعالج كوالكوم من نوع Snapdragon 8 Gen 1.

ويمتاز هاتف موتورولا Edge X30، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.67 بوصة، وبمعدل تحديث 144 هرتزا، مع كاميرا أمامية  بدقة 60 ميجابكسل، ومستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وسيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 68 وات.

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