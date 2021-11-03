شاومي في الصدارة.. AnTuTu تكشف عن أقوى الهواتف الذكية لشهر أكتوبر

كشفت منصة قياس وتقييم أداء الهواتف الذكية AnTuTu، عن نتائجها الشهرية لـ أقوى الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد لشهر أكتوبر 2021، وهذه المرة كانت من نصيب هاتف الألعاب من شاومي Black Shark 4S Pro.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سجل هاتف شاومي الرائد Black Shark 4S Pro، أداء أفضل على برنامج AnTuTu الصيني، من سابقه Black Shark 4 Pro، بفضل معالج كوالكوم الجديد Snapdragon 888+.

أقوى هواتف أندرويد الذكية لشهر أكتوبر 2021

حصل على المركز الثاني والثالث، الهواتف الذكية المزودة بأحدث شركة معالجات شركة كوالكوم، من بينها هاتف نوبيا Red Magic 6S Pro وهاتف فيفو iQOO 8 Pro.

قائمة أقوى هواتف أندرويد الذكية لشهر أكتوبر 2021

وبينما احتل المركز الرابع إصدار شاومي السابق المخصص للألعاب Black Shark 4 Pro، في حين أن الخامس والسادس ينتقلان إلى جهازين آخرين يعملان بمعالج كوالكوم Snapdragon 888+، وهم + vivo X70 Pro التابع لشركة فيفو و Asus ROG Phone 5s من إنتاج أسوس.

وتهيمن الهواتف المزودة بمعالجات كوالكوم على مجال الهواتف الذكية متوسط المدى، حيث يأتي سبعة من أصل عشرة أجهزة مزودة بسلسلة Snapdragon 7، واثنين من الهواتف التي تعمل بمعالجات منافساتها ميدياتك وواحد مزود بمعالج هواوي Kirin.

وتصدر قائمة أقوى الهواتف الذكية متوسطة المدى، هاتف فيفو iQOO Z5، يليه إصدارى شاومي Mi 11 Lite 5G، و Xiaomi Civi، واثنين من أجهزة هونر Honor.

قائمة أقوى هواتف أندرويد الذكية لشهر أكتوبر 2021

وتعد نتيجة منصة AnTuTu، هي مجموع قياس أداء الهواتف الذكية في أربعة مجالات رئيسية، هي وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية وواجهة المستخدم والذاكرة، وتشتمل المنصة فقط على الهواتف التي تحتوي على 1000 عملية تشغيل على الأقل وفقًا للمعيار وتحسب متوسط ​​نتائجها بدلاً من استخدام الأعلى.

أقوى هواتف أندرويد الذكية لشهر سبتمبر 2021

يشار إلى أنه خلال الشهر المنصرم احتل هاتف شركة نوبيا Nubia Red Magic 6S، صدارة قائمة أقوى الهواتف الذكية لشهر سبتمبر 2021، بينما جاء هاتف شاومي Mi 11 Lite في المركز الثاني.