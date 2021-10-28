بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

كشفت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن سلسلة Redmi Note 11 ، والتي تتضمن ثلاثة إصدارات انطلقت بالأسماء التالية ريدمي نوت 11 و Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro +.



وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الطرازين المتميزين من سلسلة شاومي Redmi Note 11، بمواصفات متطابقة، ولكن ما اختلاف رئيسي حيث يتميز هاتف ريدمي نوت 11 برو بلس، بتقنية شحن سريعة بقدرة 120 وات.



مواصفات هاتفي شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+

يأتي هاتفي شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و معدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، تتميز بثقب صغير لكاميرا السيلفي بقطر 2.96 ملميتر.

يعمل الهاتفين بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، في ثلاثة نماذج بتكوينات مختلفة في الذاكرة والسعة التخزينية، وهي: 6 + 128 جيجابايت، و8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت.

هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro +

ويتميز هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+، بتقنية شحن سريع بقدرة 120 وات، ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير يتم شحنها في غضون 15 دقيقة، بينما يتمتع إصدار Pro بقدرة شحن 67 وات، وبطارية بقوة 5160 مللى أمبير.



وجاء كلا الهاتفين بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر سامسونج HM2، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة 120 درجة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر تيلي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتمتاز الهواتف بمدخل 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، ومكبرات صوتية ستيريو بنغمات من إنتاج JBL، مع اثنان من الغرف الصوتية 0.65 على جانبي الهاتف، مع تحسينات في الصوتيات، ويحتوي هاتفان Redmi Note 11 Pro على فتحة لبطاقتي SIM، ولكن لا توجد مساحة لبطاقة microSD، ويعمل كلا الهاتفين بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة بنظام التشغيل أندرويد 11.

هاتفي شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11



يشتمل هاتف Redmi Note 11، على شاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 810، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويأتي هاتف شاومي Redmi Note 11، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Redmi Note 11، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل.

ويتوفر هاتف Redmi Note 11، بلون أسود وأزرق وأزرق متدرج، مقابل سعر 187 دولار (أي ما يعادل ألفان و900 جنيه مصري)،على أن يتوفر في مرحلة البيع الأولى في 1 نوفمبر.

وسيتوفر إصدار Redmi Note 11 Pro في 5 نوفمبر بألوان الأسود والبنفسجي والأزرق المتدرج والأخضر، مقابل سعر 256 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري)، وسيباع بدءا من 5 نوفمبر المقبل.

وسيتاح طراز Redmi Note 11 Pro +، في 5 نوفمبر المقبل، مقابل 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنيه مصري).