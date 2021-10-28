عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر يبدأ من 2000 جنيه.. الإعلان الرسمي لسلسلة شاومي Redmi Note 11

هاتف شاومي Redmi
هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro

كشفت شركة شاومي Xiaomi، رسميا عن سلسلة Redmi Note 11 ، والتي تتضمن ثلاثة إصدارات انطلقت بالأسماء التالية ريدمي نوت 11 و Redmi Note 11 Pro و Redmi Note 11 Pro +.


وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي الطرازين المتميزين من سلسلة شاومي Redmi Note 11، بمواصفات متطابقة، ولكن ما اختلاف رئيسي حيث يتميز هاتف ريدمي نوت 11 برو بلس، بتقنية شحن سريعة بقدرة 120 وات.

 

رسميا.. شاومي تعلن عن هاتفي الألعاب الخارقة Black Shark 4S Pro و4S Gundam

شاومي تطلق Redmi Note 10 Lite رسمياً.. تعرف على السعر و المواصفات

 


مواصفات هاتفي شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+

 

يأتي هاتفي  شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+، بشاشة من نوع AMOLED ، بقياس 6.67 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، و معدل أخذ عينات باللمس 360 هرتز، تتميز بثقب صغير لكاميرا السيلفي بقطر 2.96 ملميتر.

يعمل الهاتفين بمعالج ميدياتك من نوع Dimensity 920، ويتوفر هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro، في ثلاثة نماذج بتكوينات مختلفة في الذاكرة والسعة التخزينية، وهي: 6 + 128 جيجابايت، و8 + 128 جيجابايت، و 8 + 256 جيجابايت.

Three Redmi Note 11 phones are official, Pro+ brings 120W fast charging
هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro +

 

ويتميز هاتف شاومي Redmi Note 11 Pro+، بتقنية شحن سريع بقدرة 120 وات، ويحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى أمبير يتم شحنها في غضون 15 دقيقة، بينما يتمتع إصدار Pro بقدرة شحن 67 وات، وبطارية بقوة 5160 مللى أمبير.


وجاء كلا الهاتفين بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها بدقة 108 ميجابكسل، مع مستشعر سامسونج HM2، ومستشعر بدقة 8 ميجابكسل بزاوية عرض واسعة 120 درجة، كما تتضمن الإعدادات مستشعر تيلي ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

وتمتاز الهواتف بمدخل 3.5 ملميتر لسماعات الرأس، ومكبرات صوتية ستيريو بنغمات من إنتاج JBL، مع اثنان من الغرف الصوتية 0.65 على جانبي الهاتف، مع تحسينات في الصوتيات، ويحتوي هاتفان Redmi Note 11 Pro على فتحة لبطاقتي SIM، ولكن لا توجد مساحة لبطاقة microSD، ويعمل كلا الهاتفين بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المرتكزة بنظام التشغيل أندرويد 11.

Three Redmi Note 11 phones are official, Pro+ brings 120W fast charging
هاتفي  شاومي Redmi Note 11 Pro و Pro+

 

مواصفات هاتف شاومي Redmi Note 11


يشتمل هاتف Redmi Note 11، على شاشة من نوع LCD بقياس 6.6 بوصة، وبجودة عرض +Full HD، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتزا، ويتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج Dimensity 810، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 أو 6 أو 8 جيجابايت، وبسعة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

ويأتي هاتف شاومي Redmi Note 11، بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر بزاوية عرض واسعة بدقة 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

ويحزم هاتف Redmi Note 11، بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33 وات، ويمتاز الهاتف بقارئ بصمات الأصابع في الإطار الجانبي للهاتف مدمج في زر التشغيل.

ويتوفر هاتف Redmi Note 11، بلون أسود وأزرق وأزرق متدرج، مقابل سعر  187 دولار (أي ما يعادل ألفان و900 جنيه مصري)،على أن يتوفر في مرحلة البيع الأولى في 1 نوفمبر.

وسيتوفر إصدار Redmi Note 11 Pro في 5 نوفمبر بألوان الأسود والبنفسجي والأزرق المتدرج والأخضر، مقابل سعر 256 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف جنيه مصري)، وسيباع بدءا من 5 نوفمبر المقبل.

وسيتاح طراز Redmi Note 11 Pro +،  في 5 نوفمبر المقبل، مقابل 310 دولار (أي ما يعادل 4 آلاف و 800 جنيه مصري).

 

Three Redmi Note 11 phones are official, Pro+ brings 120W fast charging
هاتف Redmi Note 11
شاومي سلسلة Redmi Note 11 مواصفات ريدمي نوت 11 سعر Redmi Note 11 Pro سلسلة شاومي Redmi Note 11 Pro

موضوعات متعلقة

هونر تعلن رسميا عن سلسلة Honor X30 بتقنية 5G.. سعر ومواصفات

بعد حادثة محل ملابس العمرانية.. طريقة بسيطة لاكتشاف أماكن تواجد كاميرات تجسس خفية

طلاب صينيون يقاضون شركة آبل بسبب هواتف آيفون 12

إنستجرام يتيح مشاركة الروابط في القصص لجميع المستخدمين.. إليك طريقة استخدامها

ترشيحاتنا

أول رد من الفلاحين بعد إعلان التموين سعر القمح |تفاصيل

تامر أمين: محمد صلاح لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية

كسر لها 20 ضلعا.. زوج يضرب زوجته بوحشية في الإسماعيلية |تفاصيل صادمة

لن يخلفني في منصبي.. شكوك رئيس وزراء إسرائيل تتصاعد بشأن لابيد والائتلاف

بدر بانون يحتفل بفوز الأهلي على الإسماعيلي بهذه الطريقة .. شاهد

قائد محاولة انقلاب فرنسا .. من هو اليميني المتطرف ريمي دايه ؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يجوز الوضوء عاريًا فى الحمام دون ستر العورة؟.. الإفتاء تجيب

مصرع شخص وإصابة 12 إثر حادث مروري بالطريق الأوسطي بالجيزة

سعر الفائدة على الشهادات الادخارية بعد قرار البنك المركزي بـ التثبيت

الأزمات تتوالى.. فيفا يقضي بتغريم الزمالك 2 مليون و700 ألف يورو

فى حاجة غريبة .. شوبير يفجر مفاجأة بشأن شيكابالا نجم الزمالك

رسميًا.. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها إلى "ميتا"

يهدد عرش أفشة والسعيد.. لاعب مفاجأة يقترب من قائمة منتخب مصر

الاغتصاب الإلكتروني .. 5 علامات تدل على انتهاك عرض الفتاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالصور.. عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا بالتجمع الخامس

دفعا حياتهما ثمنًا لـ ليلة حمراء.. حكاية فتاة ليل وأعوانها قتلوا شابين بهدف الانتقام

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

فيديو

بعد تطليقه للبنانية فاتن موسى غيابيا.. نساء في حياة مصطفى فهمي.. فيديو

فيديوجراف.. إسلام برجر .. تصدر السوشيال ميديا بعدما كشفت خطيبته سره

باستخدام أحدث الأسلحة| ختام فعاليات التدريب المصري السوداني "حارس الجنوب - 1"

اقتحام بؤرة إرهابية مسلحة داخل منطقة سكنية بختام التدريب المصري الروسي "حماة الصداقة -5"

المزيد

ساحة رأي

د. علاء الشال يكتب: خطر ضياع الأعمار في الفيسبوك واليوتيوب

محمود البسيوني يكتب: على قيد الحياة

ليلى موسى تكتب: داعش حبل النجاة الأخير

رجب الشرنوبي يكتب: الجونة.. عراة الفكر أم عراة الجسد!!!

إبراهيم عطيان يكتب: نهاية حلم الصيف

داليا السبع تكتب: «حجرات فارغة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

فيلم dune .. رحلة ممتعة في عالم آخر

خالد طلعت

هل يستحق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في العالم ؟

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب : معركة الوعي (9)

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاحترام وسارقو الفرح

إبراهيم شعبان

ليبيا.. زمن الصفقات

د. محمد مبروك

ريش على مفيش!

كريمة أبو العينين

«دميانه».. والمذيعة الغلبانة

د. جهاد عودة

«الصراع الدولى من أجل السلام الدائم»: تعزيز الارتباط الصينى الباكستانى

اﻟﻤﺰﻳﺪ