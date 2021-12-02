مليون و800 الف جنيه في عامين..ضبط شخص يروج العملات الافتراضية عبر الإنترنت

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إصدار وترويج العملات الإفتراضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المُنظمة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال التعامل والترويج للعملات الإفتراضية المختلفة على شبكة "الإنترنت" وقيامه بالوساطة لبيع العملات الإفتراضية بين مرتادى شبكة الإنترنت حيث يقوم بترويجها للعملاء مقابل قيامهم بإرسال قيمتها بحسابه بأحد البنوك وذلك نظير عمولة من قيمة المبلغ المحول بالمخالفة لأحكام القانون.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المتهم وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى.



وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغت “1,800,000” مليون وثمانمائة ألف جنيه مصرى.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.