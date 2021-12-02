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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سنغافورة تسجل 1101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

صدى البلد

 أعلنت السلطات في سنغافورة اليوم /الخميس/ تسجيل 1101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد بالإضافة إلى تسع حالات وفاة.


وذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" السنغافورية أن 41 من الإصابات الجديدة سجلت بين العمال المهاجرين، فيما سجلت عشر إصابات وافدة من الخارج.


وكانت سنغافورة أعلنت في وقت سابق من اليوم تسجيل أول حالتي إصابة بمتحور "أوميكرون" لراكبين قادمين على متن رحلة جوية من جنوب إفريقيا، مضيفة أن تم عزلهما وأنهما لم يخالطا أفرادا من المجتمع.


يشار إلى أن إجمالي حالات الإصابة المسجلة في سنغافورة منذ بداية تفشي الوباء بلغ 267 ألفا و150 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 735 حالة وفاة.

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