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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تسجل ثاني إصابة بسلالة كورونا "أوميكرون"

أوميكرون
أوميكرون

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بتسجيل ثاني إصابة بسلالة كورونا الجديد "أوميكرون" لمواطن من مينسوتا، كان قد سافر إلى نيويورك.

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فيما  ذكرت صحيفة ذا هيل الأمريكية أنه من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الخميس عن أن إدارته ستطبق قيودًا أكثر صرامة تتعلق بالسفر بشأن فيروس "كوفيد-19" ، بدءًا من الأسبوع المقبل، وسط وجود مخاوف من الانتشار المتوقع لمتغير "أوميكرون" داخل الولايات المتحدة.


وأضافت الصحيفة الأمريكية - على موقعها الإلكتروني - أن هذه الخطوات تأتي عقب اكتشاف وجود متحور أوميكرون في ولاية كاليفورنيا أمس الأربعاء,

ويمثل المتحور الجديد من فيروس كورونا أحدث أشكال التهديد للصحة العامة في البلاد.

الرئيس الأمريكي فيروس كورونا ولاية كاليفورنيا كوفيد-19 اوميكرون

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