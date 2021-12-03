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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حسن المستكاوي: كنت منبهرا بمباريات الأهلي والزمالك في الستينات وعندما أشاهدها الآن أضحك

حسن المستكاوي
حسن المستكاوي

قال الناقد الرياضي حسن المستكاوي، إن المنتخب الوطني لكرة القدم لم يقدم أداءً جيدًا منذ عام 2010، عندما فاز بكأس الأمم الأفريقية مع حسن شحاتة، موضحًا أن الحركة الرياضية المصرية تتسم ببعض المفارقات، ففي سنوات تحقق كأس الأمم الأفريقية 3 مرات متتالية، ثم لا توفق في التأهل إلى البطولة في النسخ الثلاث التالية.  

وأضاف المستكاوي، خلال  حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي مقدمة برنامج "في المساء مع قصواء"، عبر قناة cbc: "لا أحب شماعات الحظ والحكام، لأن البليد هو من يستخدمها، محدش بيقول أنا غلطت، لازم سبب الهزيمة يبقى حد تاني، يا إما الأرض أو الطقس أو الحكم، وده ميعجبنيش أبدًا والشباب لا يقبل اللغة القديمة، فمثلا كنت أستمتع بمباريات الأهلي والزمالك في فترة الستينات، لكن عندما أشاهد نفس المباريات في هذه الأيام فإنني أضحك لأن مستواها أقل من مستوى اللعبة الآن، فاللعبة أصبحت أصعب وأكثر صعوبة، فالإصابات أصبحت أعنف والعامل البدني أصبح متداخلا بقوة في اللعبة بأكثر مما كان عليه الوضع في الماضي".

وتابع: "اللي بيتكلم على اللاعبين وينتقدهم لازم يبقى عارف أد إيه اللعبة صعبة، واتعلمت إن عمري ما أعلق إلا لما أشوف وأسمع، ومرة انتقدت من غير ما أشوف وأسمع ولما اتسألت قلت لأ، وكانت إجابة مخجلة، وعشان كده لما اتسألت على على خلاف شكابالا وأحمد مجاهد مكنتش شفت، وكان لازم أشوف عشان أقدر أتكلم وأتبنى وجهة نظر".
 

حسن المستكاوي المنتخب الوطني كرة القدم كأس الأمم الافريقية حسن شحاته

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