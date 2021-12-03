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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

صدى البلد

15 يوما كاملة قضتها الأجهزة الأمنية بالجيزة في البحث عن قاتل عروس عثر على جثتها داخل شقتها بمنطقة الطالبية والتي انتهت بحل لغز الجريمة، وتبين أن "العريس" وراء ارتكاب الجريمة لتفاقم الخلافات بينه وبين عروسه بسبب طلبها الدائم للعلاقة الحميمية.

كواليس 15 يوما من البحث عن عريس الطالبية المتهم بقتل عروسه بسبب العلاقة الحميمية

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

 

في 16 نوفمبر الماضي تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من أهالي المنطقة بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة يقطنها 

 

شابان وغياب قاطنيها، حيث لم يظهرا من عدة أيام، فور إخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لمسرح البلاغ وبيان ملابساته والكشف عن سبب الرائحة الكريهة، وتبين من الفحص أن باب الشقة مغلق من الخارج بالمفتاح فتم كسره وعثر على جثة العروس داخل الشقة في حالة تعفن.

شكل اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لحل اللغز والبحث عن الزوج الذي اختفى بالتزامن مع انبعاث الرائحة الكريهة، نجحت تحريات العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية في تحديد مكان اختفاء المتهم بعد إيفاد عدة مأموريات للتوصل لمكانه حيث تبين انه توجه للعمل بمشاريع إنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة كونه يعمل فني إصلاح أجهزة كهربائية، وبعد تحديد مواعيد عمله وتردده على المكان أعدت مباحث الطالبية كمينا على البوابات ونجحت في ضبط المتهم.


وكشفت التحريات أن المتهم استغل وقت إقامته علاقة حميمية مع زوجته وتخلص منها حيث خنقها حتى فارقت الحياة انتقامًا منها بسبب كثرة الخلافات الزوجية بينهما، وتمكن من الهروب بعد أن أغلق باب الشقة عقب تنفيذ الجريمة وفر هاربًا.


أفادت تحريات المباحث بأن المتهم كان على خلاف مع زوجته وأن الجيران كانوا يعرفون بتلك الخلافات وقبل تنفيذ الجريمة أخبر الجيران أن زوجته تركت منزل الزوجية، وبعد فترة حضرت زوجته إلى الشقة وأقاما سويًا حتى تمكن من قتلها وقت العلاقة الحميمة وقضى يومين بجوار جثتها حتى ظهرت الرائحة الكريهة منه وبعدها فر هاربًا من مسرح الجريمة.


وأوضحت تحريات المباحث أن قسم شرطة الطالبية تلقى بلاغًا من الجيران بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية في الطالبية، فانتقلت قوة أمنية وتبين أن باب الشقة مغلقًا بالمفتاح من الخارج فتم تقنين الإجراءات من قبل النيابة العامة وبكسر باب الشقة عثر على سيدة في العقد الثالث من العمر ترتدي ملابس داخلية.


ولمتابعة المزيد حول لغز مقتل عروس الطالبية .. تابع الفيديو جراف التالي:

قسم شرطة الطالبية رائحة كريهه شقة عروسين

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