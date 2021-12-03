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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

5 ساعات يوميا .. اغلاق وصلة محور صفط اللبن المؤدية إلى الطريق الدائري

محور صفط اللبن
محور صفط اللبن

أغلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة منذ قليل الوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائرى .

 

 وذلك تزامناً مع إستكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقاً" للإنتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدنى الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مما يستلزم إستمرار الغلق الكلى .

 

ويستمر الغلق لمدة 10 أيام بدايةً لينتهى يوم السبت الموافق 11/12/2021 على أن تكون الأعمال بدءاً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 5 صباحاً طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

الطريق الدائرى بولاق الدكرور الفريق كمال عامر الإدارة العامة لمرور الجيزة شارع السودان طريق الدائرى مرور الجيزة

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