لتأييده ترامب..تقرير سري يفضح محاولة محقق قلب فوز بايدن إلى خسارة في ويسكونسن

يزعم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حتى يومنا هذا أن انتخابات 2020 “سُرقت” منه عن طريق تزوير الناخبين على نطاق واسع.

وتعد مراجعة نتائج الانتخابات في ولاية ويسكونسن مجرد واحدة من عمليات التدقيق التي سعى الحزب الجمهوري إلى الحصول عليها بعد مزاعمه.

وسعى أحد المحققين وراء المراجعة الجمهورية لنتائج انتخابات 2020 في ويسكونسن إلى قلب فوز جو بايدن في المحكمة العليا للولاية.

وتم الكشف عن ذلك من قبل مايكل جابلمان ، الذي قاد المراجعة نيابة عن جمهوريي جمعية ويسكونسن.

ولقد كشف عن اسم المحقق، واتضح أنه رون هوير، رئيس تحالف ويسكونسن للناخبين.

ورفعت المجموعة دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في ولاية ويسكونسن لإلغاء نتيجة سباق البيت الأبيض لعام 2020، وانضمت أيضًا إلى العديد من المنظمات الأخرى في المجادلة بأنه لا ينبغي المصادقة على النتائج.

ومع ذلك، مثل هذه المطالب، كانت دعوى هوير غير مثمرة، ورفضها القاضي المحافظ بريان هاجدورن قبل عام تقريبًا، حين قال “هذا الالتماس لا يرقى إلى مستوى الأدلة الدامغة والدعم القانوني الذي سنحتاجه بلا شك لتأييد قرار المحكمة بحرمان كل ناخب من ولاية ويسكونسن من حق التصويت ” وفقا لما صدر عن الحكم في ذلك الوقت.

وتركزت القضية حول الادعاءات القائلة بأن المنح التي قدمها مركز التكنولوجيا والحياة المدنية (CTCL)، وهي مجموعة وصول إلى معلومات الناخبين، يُزعم أنها استخدمت لصالح حزبي.

وأثناء التحقيق، أكد جابلمان بشكل خاص أن مدن ويسكونسن لم تزوده بالمعلومات حول كيفية استخدام المنح.

قالت المجموعة نفسها إن المنح تم استخدامها لرواتب موظفي الاقتراع ، ومعدات الحماية الشخصية ، وصناديق الاقتراع ، وغيرها من المصروفات المتعلقة بالانتخابات.



قال رون هوير لشبكة سي بي إس نيوز إنه متمسك بقراره رفع الدعوى القضائية للطعن في نتيجة الانتخابات ، مدعيًا أن هناك 'غشًا مستمرًا أثر على عدد الأصوات التي تم الإدلاء بها' في سباق البيت الأبيض لعام 2020.



وكانت نفس المعتقدات - ولا تزال - يشاركها الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي لم يعترف أبدًا بخسارته في الانتخابات ولا يزال يصرخ على 'تزوير الناخب'.

وقام الفريق القانوني لترامب بعدة محاولات للطعن في نتائج الانتخابات في المحكمة ، لكن هذه الجهود لم تنجح.