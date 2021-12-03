بحوزتهم 34 طربة حشيش .. سقوط 3 تجار مخدرات بالسنبلاوين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى – الأمن العام” ، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من التشكيلات العصابية تخصصوا فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

تم إستهداف 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" وأمكن ضبط "ثلاثة منهم" حال تواجدهم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين، وبحوزتهم (34 طربة لمخدر الحشيش – 2 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام – دراجة نارية "بدون لوحات" – مبلغ مالى – 4 هاتف محمول - 6 سلاح أبيض - ميزان).