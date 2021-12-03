5 كيلو هيروين .. ضبط تاجر مخدرات بالشرقية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى “الأمن الوطنى – الأمن العام” ، وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن الشرقية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة نشاط عدد من التشكيلات العصابية تخصصوا فى الإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

تم إستهداف أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" وأمكن ضبطه ، وذلك حال إستقلاله سيارة بالقرب من دائرة مركز شرطة الحسينية، بحوزته ( كمية من مخدر الهيدرو وزنت 5 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو – مبالغ مالية "محلية وأجنبية" – هاتف محمول) .

