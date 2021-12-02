تشكيل مانشيستر يونايتد ضد آرسنال.. النني أساسيا ورونالدو يقود هجوم الشياطين

أعلن مدربي مانشستر يونايتد وآرسنال عن التشكيل الرسمي لكلا الفريقين، في اللقاء الذي سيقان بينهما، في الجولة الرابعة عشر من البريميرليج، على ملعب " أولد ترافورد ".

تشكيلة مانشستر يونايتد الرسمية:



دي خيا

تيليس - لينديلوف - ماجواير - دالوت

فريد - مكتوميناي

فرنانديز

راشفورد - رونالدو - سانشو



تشكيلة آرسنال الرسمية:



رامسديل

تافاريس - جابرييل - بن وايت - تومياسو

النني - بارتي

أوديجارد

مارتينيلي - أوباميانج - سميث رو

ويسعى فريق مانشستر يونايتد بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإنجليزي، على حساب أرسنال في مباراة اليوم، وتحسين وضعه الكارثي في جدول ترتيب البريميرليج.

كان مانشستر يونايتد تعادل مع تشيلسي بهدف لمثله، في الجولة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخاض مانشستر يونايتد 13 مباراة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، فاز في 5 مباريات وخسر مثلها، وتعادل في 3 مواجهات.

على الجانب الآخر، يطمح فريق أرسنال في انتزاع الثلاث نقاط من مانشستر يونايتد في مباراة اليوم، للدخول في المربع الذهبي.

يذكر أن آخر مباراة جمعت مانشستر يونايتد وأرسنال، كانت في الدور الثاني، من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل السلبي.