الغلابة هتاكل.. وائل الفشني يكشف سبب وقوفه أمام مسجد أبو الحجاج

قال الفنان وائل الفشني، إنه قبل حفل افتتاح طريق الكباش، وقف أمام مسجد سيدى أبو الحجاج، بالأقصر، وظل يدعو الله بالتوفيق.



وأضاف وائل الفشني خلال حواره ببرنامج " معكم" المذاع على قناة سي بي سي، تقديم الإعلامية منى الشاذلي، أن " كنت واقف أمام المسجد وقرأت الفاتحة، وقلت احنا ضيوف عندك يا سيدى أبو الحجاج، وبنعمل عمل هيفيد ناس كتير بعد ما نمشي".



وتابع: "الغلابة هتاكل ويارب نكرم الجميع فى الاحتفالية".



كشف المطرب وائل الفشني، تفاصيل مشاركته في احتفالية طريق الكباش بمحافظة الأقصر بحضور الرئيس السيسي.



وقال وائل إن جميع أعضاء فريق العمل القائم على تنظيم الاحتفالية بذل مجهودات كبيرة لخروج الاحتفالية بالشكل اللائق ”.

وعن غنائه لأغنية الأقصر بلدنا قال وائل الفشنى:" واحنا صغيرين كنا بنغني الأقصر بلدنا بلد سواح ودي اغنية في قلبنا من زمان واحنا عايشين على الاغاني دي ".

وتابع وائل الفشني :" الشعب المصري يحب الأغاني الفلكلور والأغاني المصرية الأصيلة"، وأحنا عملنا اغنية الاقصر بلدنا في احتفالية طريق الكباش وحققت نجاح كبير ".

وأكمل وائل الفشنى :" احب الغناء بشكل عام وأحب الوقوف على المسرح وغناء كل الالوان واحب المواويل ".

